Ex Ilva, Urso: “Vogliamo invertire la rotta cambiando equipaggio”

MADRID. – “Siamo in un momento decisivo che richiama tutti al massimo senso di responsabilità”. Lo afferma il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nella sua informativa in Senato sull’Ex Ilva, nel giorno in cui il governo incontra le rappresentanze sindacali, ribadendo “l’urgenza di un intervento drastico che segni una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi dieci anni”.

Ricorda Urso: “L’impianto è in una situazione di grave crisi. Per quanto riguarda il 2023, lo scorso anno, la produzione si attesterà a meno di 3 milioni di tonnellate, come nel 2022, ben sotto l’obiettivo minimo che nel 2023 avrebbe dovuto essere di 4 milioni, per poi quest’anno risalire a 5 milioni. Nulla di quello che era stato programmato e concordato è stato realizzato. Nessuno degli impegni presi è stato mantenuto in merito ai livelli occupazionali e al rilancio industriale”.

“Noi intendiamo invertire la rotta cambiando equipaggio – spiega il ministro – e delineando un piano siderurgico nazionale che sia costruito su quattro poli complementari, attraverso un progressivo percorso di rinnovamento, modernizzazione e specializzazione degli impianti esistenti”: il riferimento è in primis a Taranto, “che dovrà riaffermare il ruolo di campione industriale con una filiera produttiva con l’intero ciclo dal minerale al prodotto finito”, Terni, Piombino e, “da ultimo, ma primo per importanza di produzione, il supporto alle acciaierie, soprattutto nel Nord, che stanno portando avanti con successo una svolta green senza precedenti, modello di efficienza sostenibile in Europa, e dobbiamo dare atto ai nostri imprenditori dei grandi sforzi fatti”.

Ore decisive per produzione e occupazione

“Ricordo quindi a voi tutti e a me stesso come si è giunti a questo non per recriminare, ma per rimediare; non per accusare, ma per superare, spero insieme” afferma il ministro rivolgendosi ai banchi dell’opposizione, sottolineando che “ArcelorMittal si è dichiarata disponibile ad accettare di scendere in minoranza, ma non a contribuire finanziariamente in ragione della propria quota, scaricando l’intero onere finanziario sullo Stato, ma nel contempo reclamando il privilegio concesso negli originali patti tra gli azionisti, realizzati quando diedero vita alla società Acciaierie d’Italia, di condividere in ogni caso la governance, così da condizionare ogni ulteriore decisione, cosa che non è accettabile, né percorribile sia nella sostanza che alla luce dei vincoli europei sugli aiuti di Stato.

Abbiamo quindi dato mandato ad Invitalia e al suo team di legali di esplorare ogni possibile conseguente soluzione. Sono queste ore decisive – conclude – per garantire nell’immediato, in assenza di impegno del socio privato, la continuità della produzione e la salvaguardia dell’occupazione, nel periodo necessario a trovare altri investitori privati di natura industriale. Questa è la situazione che abbiamo davanti a noi, pregiudicata dalle decisioni assunte negli anni precedenti, nella scorsa legislatura. È una situazione a cui tutti insieme dobbiamo ora rimediare con la massima assunzione di responsabilità” è l’appello finale del ministro.