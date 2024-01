S&P: “Banche italiane solide, equipaggiate per scenari avversi”

MILANO. – “Oggi il sistema bancario italiano, anche per tutta la pulizia avvenuta negli anni passati, è molto più forte e meglio equipaggiato ad affrontare eventuali scenari economici avversi”. Lo ha sottolineato Mirko Sanna, lead analyst financial institutions di S&P nel corso della 2024 Italy annual press conference dell’agenzia di rating. “Il settore ha una minore esposizione al rischio di credito rispetto al passato, avendo ridotto significativamente lo stock dei crediti deteriorati, che non rappresenta più una zavorra”.

Nel 2024, “in un contesto economico negativo ci sarà un deterioramento dell’asset quality, ma saremo sempre dentro a una situazione di normalità, che le banche sapranno gestire”, ha spiegato. “La redditività delle banche italiane, migliore della media europea, sarà ancora forte nel 2024 sostenuta dal margine di interesse, che raggiungerà il picco nel primo trimestre di quest’anno e per cui ci si attende una riduzione significativa solo nel 2025”.

Sul fronte del consolidamento, ha sottolineato Sanna, il settore è molto più concentrato rispetto a 10 anni fa, “sia per l’uscita dal mercato di banche più deboli sia per le avvenute operazioni di M&A”, ma “ci troviamo di fronte a un bivio con la digitalizzazione, e quindi con il cambio di atteggiamento dei clienti nel tempo, che porterà a una polarizzazione”. Da una parte, ha spiegato, “banche molto grandi, che grazie alle economie di scala saranno in grado di effettuare forti investimenti, e dall’altra modelli di business più agili, in grado di adattarsi molto rapidamente alle esigenze dei clienti.

Nel tempo le banche di mezzo potrebbero avere dei problemi”.

“Non sappiamo come evolverà il consolidamento – ha detto ancora – ma la peculiarità del sistema italiano cambierà nel corso del tempo”. Eventuali operazioni di M&A in ogni caso “devono portare valore: hanno senso se fatte bene, negli anni 2000 invece sono state fatte con banche che avevano già molti problemi e questo non hanno risolto i problemi”.

(askanews)