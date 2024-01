Maduro advierte que no aceptará chantajes a cambio de la eliminación de sanciones de EEUU

CARACAS – Nicolás Maduro pidió al gobierno norteamericano eliminar todas las sanciones impuestas a la economía de Venezuela y no poner condicionantes.

El mandatario reiteró que hay que levantar la voz con toda la fuerza, para exigir que las sanciones sobre la economía y la sociedad sean levantadas completamente por los Estados Unidos.

Maduro advirtió que el levantamiento de dichas medidas no deber tener condiciones ni ser un chantaje para Venezuela, pues no aceptará amenazas por parte del imperio, y destacó que hasta la fecha la flexibilización sólo ha permitido algunas licencias por periodos temporales hasta de seis meses, pero no han sido eliminadas las sanciones que recaen sobre el país.

Cabe recordar que la continuidad de la flexibilización de la sanciones por parte de EEUU, dependerá de los avances que de el régimen de Maduro en cuanto garantías para elecciones presidenciales, libres y democráticas.

Redacción Caracas