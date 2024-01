Acca Larentia, Piantedosi: “Indignazione trasversale, magistratura valuterà”

MADRID. – “Chi l’ha detto che la questura non abbia fatto e non stia operando l’identificazione delle persone, e soprattutto chi ha detto che questa identificazione e anche quello che è avvenuto non sia oggetto di relazione all’autorità giudiziaria per quanto riguarda le conseguenze?”.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parla dei saluti romani alla commemorazione della strage di Acca Larentia, intervenendo in audizione presso la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

“La questura relazionerà all’autorità giudiziaria, che per quanto riguarda la valutazione sulla commissione di reati farà la sua parte ed è quello che sta avvenendo in queste ore” assicura il responsabile del Viminale, che parla di “trasversalità di indignazione” ma difende l’operato dell’ordine pubblico: “Quella manifestazione si tiene con quelle modalità da diversi anni, anche con una partecipazione superiore in passato. Bisogna affrontare la questione da un triplice punto di vista: ordine pubblico, commissione di reati, aspetto educativo e culturale.

Dal punto di vista dell’ordine pubblico – aggiunge – debbo difendere le articolazioni operative, non possiamo delegare a chi è sul campo l’affermazione sacrosanta di certi principi e talvolta della legge: chi gestisce l’ordine pubblico deve fare in modo che una manifestazione si concluda con modalità tali che prioritariamente non si registrino

incidenti: è anche un principio di democrazia, non dobbiamo assegnare all’autorità di pubblica sicurezza l’affermazione del quadro valoriale su cui si regge la civile convivenza”. “Vietare, e non osservare e non trarne delle conseguenze, si è rivelato operativamente meno proficuo” afferma Piantedosi.