Presentato il nuovo album calciatori Panini

L’International Broadcasting Center – il centro di produzione all’avanguardia di Lega Serie A ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione Panini “Calciatori 2023-2024”.

L’appuntamento si è svolto alla presenza di ospiti di primissimo piano: da Lorenzo Casini, Presidente Lega Serie A, a Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A, da Alex Bertani, Direttore Mercato Italia Panini, a Matteo Marani, Presidente Lega Pro, da Federica Cappelletti, Presidente della Divisione Calcio Femminile FIGC, al Presidente di AIC Umberto Calcagno e al Vicepresidente di AIAC Giancarlo Camolese. Presenti, inoltre, i tre campioni internazionali Ambassador Lega Serie A Gianluca Zambrotta, David Pizarro e Aldair, insieme a Alessandro Buongiorno, Ambassador Panini.

Il nuovo album si compone di 697 figurine da raccogliere in 128 pagine, con la copertina caratterizzata dall’immagine dei giocatori dei club di Serie A, uno per squadra.

“Dietro una collezione come questa – ha detto il Direttore Italia Panini Alex Bertani al nostro giornale – c’è veramente un grande lavoro di studio, di ricerca, di innovazione. Tutto ciò rende questo un prodotto un’autentica eccellenza. Cosa dobbiamo aspettarci in questa nuova edizione? L’innovazione più forte sono le figurine parlanti, cioè la possibilità inquadrando le figurine con uno smartphone di sentire la voce del campione che in qualche modo saluta il collezionista o incita la propria squadra. Avremo poi una serie di elementi all’interno della collezione che ogni anno la rendono più particolare rispetto agli anni precedenti a cominciare dalla grafica delle figurine veramente molto accattivante che già l’anno scorso abbiamo svecchiato in modo forte”.

“Si rinnova una tradizione che ormai da anni unisce generazioni di bambini, ragazzi e adulti” – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. “La passione e il fascino che l’album Panini continua a esprimere, con la capacità di adattarsi alle innovazioni tecnologiche e alle mutevoli esigenze dei collezionisti, rappresenta ogni anno un appuntamento che va di pari passo con il campionato giocato e con la partecipazione che anima tanti tifosi. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Panini e con l’Associazione Italiana Calciatori”.

Cambia quindi la grafica della figurina dei giocatori al numero di maglia, oltre al giocatore che emerge ancora di più dalla figurina con un fondale sempre diverso per ognuna che va a comporre il background della pagina. Le bustine della nuova collezione, inoltre, sono più ricche con all’interno 7 figurine ed una figurina extra collezione dedicata ai club di Serie A Tim e Serie BKT con il retro coupon.

Tante le figurine speciali presenti all’interno della collezione giunta all’edizione numero 63. A Gianluigi Buffon è stata dedicata la figurina numero 1 nella sua nuova veste di team manager della Nazionale Italiana: un incredibile viaggio iniziato con la figurina 228 della collezione Calciatori 1995-1996.

Altra novità di rilievo riguarda la presenza di una pagina dedicata al campionato di Serie A TIM, con gli scudetti delle squadre protagoniste, oltre al ritorno delle schierate di tutte le squadre di Serie C, affiancate dallo stemma ufficiale per rendere ancora più ricche le pagine di questo avvincente campionato.

Dopo il successo delle scorse stagioni è confermata la Panini Digital Collection, piattaforma sulla quale registrare il codice reperibile nei coupon contenuti in ogni bustina. Anche quest’anno, oltre alle figurine dei giocatori dei 3 gironi della Serie C, la possibilità di avere le figurine delle protagoniste della Serie A Femminile da collezionare nell’album Calciatrici. Sia per le raccolte delle Serie C che per la Serie A Femminile, una volta completata la raccolta digitale, i collezionisti potranno ordinare la versione fisica dell’album con tutte le figurine.

L’affascinante favola delle figurine Panini continua…

Emilio Buttaro