Baseball: assegnati i primi premi “Los Grandes de la LVBP”

CARACAS. – Con l’acuto di “Play Ball” del Round Robin della “Liga Venezolana de Beisbol Profesional” vengono resi noti i nomi dei vincitori dei premi “Los Grandes de la LVBP”. I primi a salire sul carro dei vincitori sono Miguel Socolovich (set up dell’anno), Anthony Vizcaya (closer dell’anno) e José Rondón (productor del año).

Socolovich, a 37 anni nella sua ultima stagione come professionista, ha disputato una regular season perfetta. Ogni volta che é salito sul monte di lancio é riuscito a mantenere il vantaggio.

Con i suoi 39 punti, nella graduatoria dei “Set Up dell’anno”, Socolovich si é lasciato alle spalle lanciatori José Mesa jr. dei Bravos (28 punti), Arnaldo Hernández dei Tiburones (con 25), il compagno di squadra Miguel Rodríguez con 24 e Graham Spaker dei Cardenales con 22.

Socolovich diventa il secondo giocatore dei Leones che si aggiudica questo riconoscimento, in precedenza c’era riuscito Loiger Padrón nella stagione 2017-2018.

Il secondo premio assegnato é stato quello di “Closer dell’anno” che é finito nella bacheca di Anthony Vizcaya. Nonostante la stagione sottotono dei Navegantes del Magallanes il lanciatore é riuscito a piazzarsi tra i migliori in questa speciale graduatoria.

Nella corsa al “Cerrador del Año” Vizcaya con 37 punti si é lasciato alle spalle Vicente Ortega dei Cardenales de Lara con 33, Carlos Navas dei Bravos de Margarita con 30, Silvino Bracho delle Águilas con 23 e Jojanse Torres dei Tiburones con 18.

Vizcaya é l’ottavo giocatore del Magallanes ad aggiudicarsi questo riconoscimento. In precedenza hanno portato a casa il “Cerrador del Año” Jim Wynn (1985-1986), Benito Malavé (1991-1992), John Hudek (1993-1994), Jean Machí (2009-2010), Hassan Pena (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), Pedro Rodríguez (2018-2019) e Bruce Rondón (2021-2022).

Infine, a chiudere la lista dei primi vincitori dei premi “Los Grandes de la LVBP” c’é José Rondón che si é aggiudicato il “Productor del Año”.

Grazie alla “formula” con cui vengono assegnati i punti, lo slugger dei Leones del Caracas ha conquistato 259 lasciandosi alle spalle José “Cafecito” Martínez (Tigres de Aragua) con 229 e l’italo-brasiliano Leonardo Reginatto (Tiburones de La Guaira) con 219.

Rondón entra nella storia dei premi “Los Grandes de la LVBP” come il quarto giocatore a vincere questo premio in maniera consecutiva in precedenza ci erano riusciti: Carlos “Café” Martínez (1994-1995 e 1995-1996); Luis Raven (1997-1998 e 1998-1999); Luis Jiménez (2010-2011 e 2011-2012).

Lo slugger é il quinto giocatore dei “melenudos” a vincere questo riconoscimento. In precedenza si erano aggiudicati il “Productor del año”: l’italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani (1985-1986), Greg Briley (1990-1991), Jesús Guzmán (2008-2009) e Félix Pérez (2014-2015).

Oggi verrà assegnato il premio “Pitcher del año” che porta il nome di “Carrao” Bracho, sono in corsa Max Castillo (Cardenales de Lara), Osmer Morales (Bravos) e Anthony Vizcaya (Magallanes). Altro premio per oggi é il “Regreso del año” che porta il nome di Luis Salazar e sono in corsa: Félix Doubront (Bravos), Osmer Morales (Bravos) e Anthony Vizcaya (Magallanes).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)