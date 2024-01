Ministro Albares alla “Voce”·: “Doppia cittadinanza, nessuna marcia indietro”

MADRID – “Sulla doppia cittadinanza non c’è possibilità di marcia indietro”. Lo ha confermato alla “Voce” e al vicepresidente del Comites di Madrid Michele Testoni senza lasciare spazio a dubbi, il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares.

Invitato dalla “Agrupación Centro” del Psoe per spiegare la posizione spagnola nel conflitto israelo-palestinese, il ministro ha illustrato per sommi capi, ma con molta chiarezza, la linea tracciata dal governo che presiede Pedro Sánchez, in merito al conflitto in Medio Oriente. Ha reiterato la forte volontà di pace del governo spagnolo e ha ribadito la necessità della creazione di uno Stato Palestinese reale, per garantire la sicurezza dello Stato d’Israele. Ha spiegato che bisogna sostenere l’Autorità Nazionale Palestinese e permettere al resto del mondo di portare beni di prima necessità alla popolazione della striscia di Gaza.

Il Ministro ha mantenuto durante tutto il suo intervento e le risposte alle numerose domande, un atteggiamento sereno, equanime e fermo. Ha spiegato che per la Spagna è importante che ogni azione sia fatta nel rispetto dei diritti umani e delle disposizioni delle Nazioni Unite.

Ha ribadito il desiderio di pace dei cittadini dei due paesi in guerra sottolineando che spesso si oppongono alle politiche portate avanti dai rispettivi governi.

Al termine dell’evento, il capo della diplomazia spagnola si è intrattenuto con Michele Testoni, vicepresidente del Comites e Segretario del Circolo del Partito Democratico in Spagna, e con il nostro Direttore, Mauro Bafile. Ad una loro precisa domanda ha risposto commentando l’attuale “status” dell’accordo di doppia cittadinanza tra Spagna e Italia. Il titolare del dicastero degli Esteri ha confermato che esso è ben avviato e che c’è solo da aspettare la conclusione del suo normale iter burocratico.

Redazione Madrid