Medio Oriente: nella Striscia di Gaza 22.835 morti dall’inizio delle ostilità

MADRID. – Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, in un bilancio aggiornato sulle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre, ha segnalato questa mattina che l’offensiva israeliana ha finora ucciso 22.835 persone. Inoltre, la stessa fonte afferma che 73 palestinesi sono stati uccisi e 99 feriti negli attacchi israeliani su Gaza nelle ultime 24 ore. Secondo fonti dello Stato ebraico, il 7 ottobre in Israele sono state uccise circa 1.200 persone e 240 sono state prese in ostaggio. Si ritiene che più di 100 ostaggi siano ancora detenuti da Hamas.

Blinken: prosegue il tour diplomatico, da stasera in Israele

Proseguono i faccia a faccia del segretario di Stato americano Antony Blinken con i leader mediorientali nell’ambito della nuova missione diplomatica dell’amministrazione americana, secondo la quale una escalation del conflitto nell’area appare un rischio sempre più tangibile. Nelle ultime ore il capo della diplomazia di Washington ha incontrato il sovrano di Abu Dhabi, lo sceicco Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, mentre è previsto un colloquio in Arabia Saudita con il principe ereditario Mohammed bin Salman nella città oasi di Al Ula, dalla quale Blinken si dirigerà in Israele.

Blinken si è già recato in Giordania e Qatar dove ieri ha cercato di rassicurare l’establishment sul fatto che gli Stati Uniti si oppongono allo sfollamento dei palestinesi da Gaza puntando invece a un coinvolgimento degli stati confinanti con Israele nel futuro governo della Striscia.

Blinken ha ripetuto l’appello a tutti i governi dell’area affinché riducano le tensioni che hanno già scatenato la violenza nella Cisgiordania, nel Libano, in Siria e in Iraq, e hanno provocato gli attacchi dei ribelli Houthi sulle rotte marittime del Mar Rosso.

