Serie A, vincono Inter e Juventus. Ma quante polemiche

MADRID. – Continua in Serie A il duello in vetta fra Inter e Juventus, con i nerazzurri che sono campioni d’inverno. Le due contendenti (separate da soli 2 punti) hanno conquistato la vittoria anche nella 19°giornata. Ma quante polemiche: sia a San Siro che all’Arechi, salgono sul banco degli imputati i direttori di gara, con Verona e Salernitana che protestano in modo vibrante. Negli altri incontri, vince facile il Milan a Empoli. Ancora un crollo per il Napoli. Anche la Fiorentina va ko. Bel pari all’Olimpico fra Roma e Atalanta.

Inter campione d’Inverno, la Juve non molla. Ma scoppiano le polemiche

Nel sabato di campionato, i nerazzurri di Inzaghi hanno superato al fotofinish un generoso Verona, conquistando il platonico ma significativo titolo di campioni d’inverno (2-1). La gara per l’Inter sembrava mettersi subito in discesa dopo il gol del solito Lautaro, arrivato a 16 centri in campionato. Ma i milanesi non chiudevano la gara e subivano il pari di Henry ad un quarto d’ora dalla fine. Nei minuti di recupero succedeva di tutto: al 93’ Frattesi (subentrato poco prima a Mkhitaryan) realizzava il gol del nuovo vantaggio.

Ma l’azione era viziata da un’evidente gomitata di Bastoni su Duda. L’incerto arbitro Fabbri (mal coadiuvato dal VAR Nasca), convalidava tra le proteste scaligere, che si vedevano espellere anche Lazovic. Poi, anche un rigore al 99’ per il Verona, che Henry spediva sul palo, consegnando, di fatto, il successo all’Inter. Dopo l’errore dal dischetto, un episodio poco edificante vedeva protagonista Dimarco, che andava ad esultare proprio davanti ad Henry, quasi irridendolo per l’errore. Brutta scena.

Il successo dell’Inter, consente ai nerazzurri di mantenere due punti di vantaggio sulla Juventus, passata anch’essa nei minuti di recupero a Salerno, con un perentorio colpo di testa di Vlahovic. Ma, anche all’Arechi, Salernitana furiosa con l’arbitro Guida che, sull’1-0 per gli uomini di Pippo Inzaghi, espelleva per un secondo giallo decisamente troppo severo Maggiore (autore della rete iniziale), condannando i padroni di casa a giocare quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Strada spianata alla rimonta juventina, che si concretizzava con il gol di Iling Junior e, appunto, con quello a fil di sirena di Vlahovic (1-2).

Il Milan blinda il 3° posto. Pari fra Roma e Atalanta. Il Napoli perde ancora

Blinda il terzo posto il Milan, che ieri all’ora di pranzo è passato facile ad Empoli (0-3). I toscani del traballante Andreazzoli sono ora penultimi in classifica. Loftus-Cheek e un rigore di Giroud nella prima mezzora, indirizzavano la gara. Poi, anche il sigillo di Traore nel finale. Ora i rossoneri hanno 6 punti di vantaggio sulla Fiorentina quarta in classifica, sconfitta 1-0 dal Sassuolo (Pinamonti), con tre gol annullati per offside e un rigore fallito dai viola con Bonaventura.

Solo pari per il Bologna contro il Genoa (1-1), mentre la Roma è andata vicina al successo contro l’Atalanta, con le parate del portiere orobico Carnesecchi che hanno consentito alla sua squadra di impattare sull’1-1 (Koopmeiners e Dybala su rigore). Le due squadre rimangono in zona Champions. Ha vinto la Lazio a Udine (1-2), con un gol di Vecino a risolvere una gara equilibrata, dopo le reti di Luca Pellegrini e Wallace.

Profondo rosso per il Napoli, travolto dal Torino per 3-0: dopo il gol di Sanabria, la squadra di Mazzarri è crollata, subendo altre due reti (Vlasic e Buongiorno) e l’espulsione dell’esordiente Mazzocchi, nuovo acquisto di gennaio. I partenopei sono noni in classifica e contestati dai propri tifosi.

Zona salvezza, Di Francesco sempre più giù. Pari con poca gloria fra Lecce e Cagliari

Nella zona bassa della classifica, Lecce e Cagliari si dividono la posta (1-1), mentre cola a picco il Frosinone, battuto in casa 2-3 dal Monza e alla quarta sconfitta consecutiva. Lo stellone di Di Francesco già sembra essersi eclissato.

