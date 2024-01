Il 2024 un anno rico di emozioni per gli amanti dello sport in Venezuela

CARACAS. – Nemmeno il tempo di riavvolgere il nastro del 2023 dove abbiamo vissuto momenti emozionanti con la Liga Futve, la Coppa Shamu, la Coppa Pollito e tanti alti con sportivi italo-venezuelani come protagonisti. É gia tempo di iniziare a segnare nelle 366 pagine di questo 2024 i principali eventi sportivi come il Preolimpico di calcio che si disputerá in Venezuela, i Giochi Olimpici, i Giochi Fedeciv, ecc.

Tra il 20 gennaio e 11 febbraio per la prima volta nella sua storia Venezuela ospiterá il torneo che assegna due biglietti per Parigi 2024. Il torneo vedrá impegnate le 10 nazionali Conmebol, categoría Under 23, ed avrá come scenari le cittá di Caracas (stadio Brigido Iriarte), Carabobo (stadio Misael Delgado) e Lara (stadio Metropolitano).

Gli amanti della palla a chiazze potranno divertirsi con le squadre venezuelane impegnate nelle coppe internazionali: Academia Puerto Cabello, Caracas, Deportivo Táchira e Portuguesa nella Libertadores. Mentre Carabobo, Deportivo La Guaira, Metropolitanos e Rayo Zuliano nella Sudamericana.

Nelle diverse squadre della Liga Futve impegnate nei tornei internazionali sono tanti gli italo-venezuelani che scenderanno in campo: spiccano i nomi di Giancarlo Schiavone, Daniele Saggiomo ed altri. Mentre a livello locale ci divertiremo con la Liga Futve ed il ritorno della Coppa Venezuela.

Tra il 20 giugno e 14 luglio, gli amanti della Vinotinto rimarranno incollati davanti alla televisione per la 48ª edizione della Coppa America che avrá come sede gli Stati Uniti.

Parigi si vestirá a festa per ospitare i migliori sportivi del mondo per una nuova edizione dei Giochi Olimpici. Il Veneuela cercherá di splendere nella denominata “Cittá della luce” con campioni del calibro di Yulimar Rojas, Keydomar Vallenilla, Julio Mayora, Daniel Dhers, Joselyn Brea che faranno di tutto per far suonare iil “Gloria al bravo pueblo”.

Nel Centro Italiano Venezolano di Caracas andranno in scena gare natatorie come la Coppa Shamu e la Pollito. Ma l’evento clou nel sodalizio italico di Prados del Este saranno i Juegos Fedeciv.

Con il passare dei mesi il calendario del 2024 comincerá ad arricchirsi di segni per i tanti eventi che ci saranno. Quelli appena menzionati sono solo alcuni.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)