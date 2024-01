Ucraina: la Russia lancia missili forniti dalla Corea del Nord? Kiev non conferma

MADRID.- La Russia ha già utilizzato i missili balistici forniti dalla Corea del Nord per attaccare l’Ucraina: lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, in una conferenza stampa. Poiché la Russia è diventata sempre più isolata dall’inizio dell’invasione su vasta scala e ha esaurito sempre più le sue scorte preesistenti di equipaggiamento militare, si è rivolta a paesi come la Corea del Nord e l’Iran per ricostituire le proprie scorte si legge oggi su The Kyiv Independent, giornale online ucraino.

Funzionari statunitensi avevano precedentemente dichiarato al Wall Street Journal e al Washington Post che la Corea del Nord aveva fornito alla Russia lanciatori e diverse dozzine di missili balistici, noti per la loro velocità ed enorme capacità distruttiva. La dichiarazione di Kirby è il primo rapporto ufficiale secondo cui la Russia ha schierato questi missili.

Secondo Kirby “le forze russe hanno lanciato almeno uno dei missili forniti dalla Corea del Nord in Ucraina il 30 dicembre e questo missile sembra essere atterrato in un campo aperto nella regione di Zaporizhzhia”. “La Russia ha anche utilizzato diversi missili nordcoreani per colpire l’Ucraina il 2 gennaio”, ha detto il portavoce per la sicurezza nazionale statunitense, anche nell’ambito del suo attacco di massa notturno che ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre 130.

Il funzionario della Casa Bianca ha aggiunto – parlando con i giornalisti – che gli Stati Uniti stanno ancora valutando l’impatto dei missili. Contrariamente ad alcune considerazioni secondo cui la Russia sarebbe a corto di missili, le forze russe – fa sapere il media ucraino – hanno lanciato uno dei più grandi attacchi missilistici contro l’Ucraina tra fine dicembre e i primi giorni di gennaio.

Intanto le autorità ucraine non confermano la tesi formulata da Washington, secondo la quale l’esercito russo sta già utilizzando missili di Pyongyang nel Paese: “L’aeronautica ucraina non può attualmente confermare le informazioni riguardanti l’uso da parte della Russia di missili balistici provenienti dalla Corea del Nord durante il bombardamento dell’Ucraina” ha detto il portavoce dell’aeronautica ucraina, Ihnat. “Finora non abbiamo tali dati, ma la dichiarazione è arrivata dagli Stati Uniti, quindi gli esperti esamineranno i detriti e poi saremo in grado di determinare se un fatto del genere esiste o meno” ha aggiunto Ihnat.

