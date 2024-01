Usa, stop del Congresso stoppa nuovi aiuti a Kiev

MADRID. – Gli Stati Uniti hanno esaurito i soldi per gli aiuti all’Ucraina e “non c’è nessun’altra fonte a cui attingere” a meno che il Congresso non approvi un nuovo pacchetto di finanziamenti: lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby.

Il 27 dicembre – come riporta The Kyiv Independent, giornale online ucraino – il Dipartimento di Stato americano ha annunciato un pacchetto di aiuti militari da 250 dollari per l’Ucraina, esaurendo così i fondi già stanziati. Un disegno di legge contenente 61,4 miliardi di dollari di aiuti per l’Ucraina è stato bloccato dai repubblicani al Senato all’inizio di dicembre perché non conteneva misure rigorose sulla politica di frontiera e di immigrazione degli Stati Uniti.

Kirby ha affermato che a causa di un ritardo tra la firma dei pacchetti di finanziamento e la loro effettiva consegna, l’Ucraina riceverà comunque gli aiuti assegnati il ​​27 dicembre nei “prossimi giorni e settimane”. Dopodiché, Kirby ha detto di non essere “a conoscenza di alcuna soluzione che possa essere messa in atto” in assenza di una decisione del Congresso.

Intanto il senatore indipendente degli Stati Uniti Kyrsten Sinema ha dichiarato che il Senato si sta “avvicinando” a un accordo che aprirebbe la strada all’approvazione di un pacchetto di finanziamenti per l’Ucraina. Altri legislatori repubblicani hanno messo in dubbio invece la probabilità che un disegno di legge passi sia alla Camera che al Senato.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba intanto ha nuovamente riconosciuto la centralità del sostegno degli Stati Uniti allo sforzo bellico dell’Ucraina e ha affermato in un’intervista alla CNN: “Non abbiamo un piano B (se gli aiuti statunitensi finiscono), sono fiduciosi nel piano A”.

“L’Ucraina combatterà sempre con le risorse che le verranno concesse” ha aggiunto. Kirby ha inoltre sottolineato che, nonostante le notizie apparse su alcuni media occidentali, non c’erano prove che il leader russo Vladimir Putin fosse pronto a negoziare. Al contrario, gli attacchi di massa contro le città ucraine negli ultimi giorni dimostrano che sta facendo “tutto il possibile per cercare di rimettere in piedi gli ucraini, motivo per cui è così importante che il finanziamento supplementare richiesto dal presidente Joe Biden venga approvato”.

Il portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionale ha anche detto ieri – parlando con i giornalisti – che le armi statunitensi fornite all’Ucraina “vengono utilizzate in modo appropriato sul campo di battaglia”.”Non abbiamo visto alcuna indicazione che ci sia stata corruzione su vasta scala o abuso da parte dell’esercito ucraino”, ha aggiunto Kirby.

Gli Stati Uniti hanno fornito circa 44,2 miliardi di dollari in assistenza militare da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala contro l’Ucraina il 24 febbraio 2022, e più di 47 miliardi di dollari in assistenza militare dall’iniziale invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2014.

(Redazione/9colonne)