Yulimar Rojas e Ronald Acuña Jr vincono l’80ª edizione del “Premio Atleta del Año”

CARACAS. – Dopo gli scrutini dei voti dei colleghi, sono stati svelati i nomi dei vincitori del “Premio Atleta del Año” del Círculo de Periodistas Deportivos: a salire sul gradino piú alto del podio sono stati la saltatrice Yulimar Rojas jr nella categoría femminile ed il “pelotero” Ronald Acuña jr in quella maschile. Questa é l’80ª edizione del riconoscimento che viene assegnato dai giornalisti iscritti nell’albo d’oro del CPD.

L’atleta venezuelana ha ricevuto 77 voti per il 1º posto, 15 per il secondo e uno per il 3º. La saltatrice si é lasciata alle spalle la fondista Joselyn Brea che ha ottenuto 654 punti, Yorgelis Salazar con 312 e la ciclista Lilibeth Chacón con 208. Per la Rojas, quello vinto in questo 2023, é il settimo premio “Atleta del Año” eguagliando per numero di vittorie Luis Aparicio, unico venezuelano nella Hall of Fame della MLB

Nella categoria maschile il grande vincitore é stato il “pelotero” Ronald Acuña jr con 873 punti. L’esterno ha superato campioni del calibro di Luis Arráez (401), Javier Castellanos (254) e Julio Mayora (244). Per Acuña jr é il terzo premio del CPD che mette in bacheca alla pari dei “peloteros” Alfonso “Chico” Carrasquel, Antonio Armas e il nuotatore Albert Subirats.

Il Deportivo Táchira dopo aver messo in bacheca il 10º scudetto nella Liga Futve dovrá fare spazio per un nuovo riconoscimento, quello come “Miglior squadra dell’anno”. Festeggia anche la Vinotinto del calcio ed il suo allenatore (Fernando “Bocha” Batista) che portano a casa rispettivamente: “miglior nazionale” e “miglior allenatore”

Mentre i premi alla “miglior federazione” e “miglior presidente federale” sono finiti nelle mani della “Federación Venezolana de Pesas” e di Luis Seijas.

In questo 2023, sono stati assegnati dei premi speciali alla “Serie del Caribe Gran Caracas 2023” e agli atleti paralimpici: Naibys Morillo (llancio del giavellotto), Edwards Varela (lancio del Disco), Yomaira Cohen (lancio del peso) e Clara Fuentes (sollevamento pesi). Tutti questi sportivi appena menionati hanno fatto suonare il “Gloria al Bravo Pueblo” nei Juegos Panaparamericanos Santiago 2023.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)