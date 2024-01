Ambasciatrice Usa a Kiev: “Ucraini difendono la loro libertà”

MADRID. – L’ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina Bridget Brink in un post su X ha commentato gli attacchi della Russia degli ultimi giorni affermando che Vladimir Putin “ha rafforzato la determinazione degli ucraini a difendere la loro libertà”. Ieri la Russia ha lanciato attacchi con droni e missili su larga scala contro Kiev e Kharkiv. Si tratta dell’ultimo di una serie di massicci attacchi aerei registrati negli ultimi cinque giorni. L’attacco di ieri ha ucciso cinque persone mentre i feriti sono 130.

“Negli ultimi cinque giorni, la Russia ha lanciato oltre 450 missili e droni contro l’Ucraina”, ha scritto Brink sui social. “Putin ha ucciso e ferito civili, ha temporaneamente tolto luce e calore a migliaia di persone e ha cercato di spezzare la volontà di una nazione, ma – ha sottolineato l’ambasciatrice americana in Ucraina – ha solo rafforzato la determinazione degli ucraini a difendere la loro libertà e la nostra a sostenere l’Ucraina nella loro lotta esistenziale. E’ importante per la sicurezza dell’Europa e del resto del mondo”.

Anche i funzionari dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l’Alto Rappresentante dell’UE Josep Borrell hanno condannato gli attacchi di ieri. Brink aveva precedentemente chiesto maggiore assistenza finanziaria all’Ucraina a seguito del massiccio attacco russo del 29 dicembre. “L’Ucraina ha bisogno di finanziamenti adesso per continuare a lottare per la libertà” ha detto l’ambasciatrice. Secondo Brink “è urgente e fondamentale sostenere l’Ucraina adesso e fermare Putin” il prima possibile.

(Redazione/9colonne)