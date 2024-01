Calcio: il Milan cala il poker contro il Cagliari e conquista i quarti di Coppa Italia

MADRID. – Il 2024 del calcio italiano si apre con un poker. E’ il Milan a calarlo in Coppa Italia, superando 4-1 il Cagliari e conquistando la qualificazione ai quarti di finale del torneo. Grande protagonista della gara il rossonero Jovic, autore di una doppietta nel primo tempo, con entrambe le reti su assist di Hernandez.

Nella ripresa a segno anche Traorè e Rafa Leao, che subentra nel finale proprio al giovane ivoriano e ritrova una rete che mancava da Milan-PSG del 7 novembre scorso. Poco prima del portoghese, per i sardi rete di Dentello a rendere meno amaro il risultato. Nella fredda notte di San Siro, tra i rossoneri titolari per la prima volta Simic, Jimenez, Traorè e Romero, minuti nella ripresa anche per Zeroli e Bartesaghi.



IL PRIMO TEMPO

Primo tempo acceso e godibile. Si apre con una notevole parata del milanista Mirante al 4′, sul colpo di testa ravvicinato di Petagna. I rossoneri – come detto in campo con molti debuttanti nella formazione titolare – sono subito padroni del gioco. All’8′ Adli taglia il campo con un gran filtrante per Jovic, che calcia debolmente di sinistro e facilita la parata di Radunovic. I sardi si rivedono al 16′ con Makoumbou, che in area non riesce ad angolare il tiro da buona posizione.

Da lì in poi è solo Milan, e il vantaggio arriva al 29′ con Jovic, che controlla un traversone di Hernandez, si libera del marcatore e scarica di sinistro alle spalle di Radunovic. Il serbo raddoppia al 42′, finalizzando una poderosa azione palla al piede sempre di Hernandez, che si concede addirittura un secondo assist con tunnel compreso: Jovic in scivolata riesce a trovare lo spazio sotto i guantoni del portiere ospite, è 2-0 per il Milan, risultato con cui si va al riposo.

LA RIPRESA

Il secondo tempo si apre con un sinistro molto insidioso del classe 2005 Jimenez, forte e bello da vedere, ma fuori di poco. La terza rete della serata arriva poco più tardi, stavolta per merito di Traorè, alla sua prima marcatura tra i professionisti, che gira in porta con il destro dopo un tiro rimpallato di Chukwueze. Al 50′ la partita è pressoché chiusa e i rossoneri entrano in modalità gestione, mentre mister Pioli opera il primo cambio, Florenzi per Calabria. Ranieri risponde con Azzi al posto di Jankto e Petagna per Gaston Pereiro.

Proprio Petagna tenta di testa, alto; poi dalla panchina rossonera si alzano anche Pulisic e Leao: Rafa, invocato dal pubblico, ci prova subito e con un destro sfiora il secondo palo e il 4-0. Per il Cagliari in campo Sulemana e Zappa, che prendono il posto di Mancosu e Di Pardo. I sardi nel finale accorciano le distanze con Azzi, che supera Mirante con un destro da fuori, leggermente deviato da Simic. Alla fine il gol di Leao, tanto cercato e tanto voluto, arriva al 92′, con un destro rasoterra sul palo lontano che vale il 4-1 finale.

