Fischio d’inizio per il 2024 del calcio italiano: Milan e Cagliari subito in campo questa sera in Coppa Italia

MADRID. – Il digiuno di calcio nostrano è durato appena due giorni. Dopo la chiusura dell’anno il 30 dicembre con il big match tra Juventus e Roma, stasera i club italiani tornano in campo. Il primo match del 2024 tricolore sarà in Coppa Italia, con Milan e Cagliari che si affronteranno a San Siro per gli ottavi del torneo, aprendo il programma della seconda tranche di quattro partite del turno.

Questa sera alle 21 Pioli e Ranieri si giocheranno l’accesso ai quarti di finale in gara secca, con supplementari in caso di parità dopo i 90 minuti ed eventuali calci di rigore se in ulteriore stallo. Chi avrà la meglio sfiderà la vincente tra Atalanta-Sassuolo, in programma domani.

Gli altri due match di questa parte di tabellone saranno Roma-Cremonese (sempre domani) e Juventus-Salernitana (in programma il 4 gennaio), da cui uscirà fuori l’accoppiata di un altro quarto di finale. Già qualificate per la Final Eight Lazio, Frosinone, Bologna e Fiorentina, con queste ultime due che si giocheranno l’accesso alla semifinale.

IL PERCORSO

Tornando alla gara di questa sera, se i rossoneri – che hanno vinto la loro quinta e ultima Coppa Italia nella stagione 2002-03 – entrano in gioco in questa fase, il Cagliari è partito dai sedicesimi, eliminando l’Udinese al Bluenergy Stadium, vincendo 2-1 dopo i tempi supplementari con gol di Gianluca Lapadula al termine dei supplementari.

PRECEDENTI

Per quanto riguarda i precedenti tra i due club nel torneo, Milan e Cagliari si sono affrontate in una fase a eliminazione diretta tre volte. E sono sempre andati avanti i rossoneri: nel 1967 in una partita secca, nel 1983 e nel 1992 in una sfida andata e ritorno. Guardando alla recente storia nella competizione, in quattro degli ultimi cinque ottavi di finale disputati dal Milan la gara si è prolungata con i tempi supplementari; nel periodo i rossoneri hanno superato il turno quattro volte, venendo eliminati nell’ottavo più recente, disputato contro il Torino l’11 gennaio 2023. Lunga striscia negativa per il Cagliari, che è stato eliminato in tutte le ultime nove occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’ultima volta che i sardi sono arrivati ai quarti è stata nella stagione 2004-05, eliminando la Lazio.

SECONDA SFIDA

Milan e Cagliari si affronteranno per la seconda volta in questa stagione dopo il 3-1 con cui gli uomini di Pioli hanno vinto alla Unipol Domus il 27 settembre nella sfida di campionato: gol iniziale di Zito Luvumbo e rimonta rossonera con le reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek.

(Redazione/9colonne)