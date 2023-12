Non solo manovra, AVS contesta le ‘politiche del petrolio’ del Governo

MADRID. – Dal no alle tasse sugli extraprofitti all’abbandono dei lavori della Cop28, dall’hub del gas al Ponte di Messina, passando per balneari ed ex Ilva. In un dossier di quasi 30 pagine, nell’ultimo giorno di lavoro del 2023 del Parlamento, Alleanza Verdi Sinistra elenca quella che chiama “le politiche nere come il petrolio” del governo di Giorgia Meloni.

Il tutto mentre, secondo Angelo Bonelli, quella che va verso l’approvazione entro stasera è una manovra economica “‘Robin Hood al contrario’, che regala soldi pubblici alle lobby energetiche e bancarie ma taglia pensioni e sanità. Intanto regala 12 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto di Messina mentre il trasporto pubblico è in ginocchio”.

Quanto al superbonus, su cui ieri si è trovata una intesa interna alla maggioranza per venire incontro a chi ha iniziato i lavori e per le fasce più deboli, “prima dicevano che era una truffa e un’allucinazione, oggi hanno trovato un’intesa per prorogarlo dopo aver mandato sul lastrico famiglie e imprese. Questo governo è l’esempio di come la politica diventi un circo”.

Tornando al dossier, una delle principali preoccupazioni si concentra sul raddoppio dei limiti dei campi elettromagnetici, portando il valore da 6V/m a 15V/m. Una decisione che, spiega Avs, è stata presa “sotto la pressione delle lobby delle società di telecomunicazioni”, sollevando timori riguardo ai potenziali rischi per la salute pubblica derivanti da un’esposizione maggiore ai campi elettromagnetici” e potrebbe favorire le multinazionali straniere a discapito delle imprese italiane, mettendo a rischio la concorrenza equa nel settore delle telecomunicazioni.

Ilva e sostenibilità ambientale

Un’altra controversia, secondo quanto si legge nel report, riguarda Ilva e il decreto emanato dal governo che permette la continuazione delle attività dell’azienda, garantendo un’immunità penale per violazioni delle leggi ambientali, sanitarie e sulla sicurezza sul lavoro. L’opposizione del governo Meloni alle politiche ambientali dell’Unione Europea, suggerisce il report, ha evidenziato una preferenza per gli interessi produttivi nazionali rispetto alla transizione ecologica.

“La contrarietà verso il pacchetto Fit for 55, il rallentamento della transizione verso l’elettro-mobilità e il contrasto alla direttiva sulle “case green” indicano un approccio maggiormente orientato alla tutela del sistema produttivo piuttosto che alla sostenibilità ambientale”. Inoltre, AVS contesta al governo la resistenza alla Nature Restoration Law, l’opposizione al taglio dello smog e il sostegno al rinnovo dell’uso del glifosato per altri dieci anni che “hanno sollevato dubbi sulla volontà del governo di adottare politiche più sostenibili nell’agricoltura e nell’ambiente”.

(Redazione/9colonne)