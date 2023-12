Ucraina, Lavrov: “La Russia è diventata significativamente più forte”

MADRID. – La strategia dell’Occidente per indebolire la Russia è fallita, gli obiettivi dell’operazione speciale saranno raggiunti e gli Stati Uniti torneranno in sé solo dopo un grave shock interno. Di questo e molto altro ha parlato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov con Dmitry Kiselev in un’intervista per la RIA Novosti e il canale televisivo Rossiya 24.

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la Russia è diventata molto più forte nell’ultimo anno, “nonostante il desiderio dell’Occidente di indebolirla e smembrarla” per mezzo della “guerra ibrida dell’intero Occidente contro la Russia” condotta, a detta di Lavrov, per mezzo dell’Ucraina. Lavrov ha sottolineato che il Paese “sta ottenendo non solo vittorie diplomatiche, ma soprattutto una vittoria in prima linea”, in quella che in Russia ci si ostina a definire “un’operazione militare speciale”.

Il ministro degli Esteri russo ha inoltre ribadito che Mosca si sta preparando “a realizzare tutti gli obiettivi prefissati dell’operazione militare speciale, compresa la smilitarizzazione dell’Ucraina”. Fermo il “niet” di Lavrov in merito ai tentativi dei paesi occidentali di trovare una soluzione al conflitto “in modo tale da dichiarare vincitrice Kiev”.

Lavrov giudica tali ipotesi “un imbroglio” così come la formula di pace proposta dal presidente Zelensky non sarebbe che il “frutto di un’immaginazione malata”. Lavrov è inoltre tornato ad affrontare il problema del dollaro che, a suo dire “Oggi è diventato uno strumento politico per interferire negli affari interni di altri paesi”.

Per il capo della diplomazia di Mosca, “tutti sono già stanchi del dollaro, che sta diventando uno strumento di influenza, uno strumento per minare le legittime posizioni competitive di paesi in diverse regioni e uno strumento per interferire negli affari interni e cambiare regime”. Lavrov ha quindi assicurato che “la Russia si impegna a rispettare il principio più importante stabilito nella Carta delle Nazioni Unite”, ovvero “il rispetto dell’uguaglianza sovrana degli Stati”.

Kiev: grati agli Usa per un nuovo pacchetto di aiuti

Il ministero della Difesa ucraino ha espresso gratitudine agli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, del valore fino a 250 milioni di dollari. “Siamo grati al governo e al popolo americano per il loro incrollabile sostegno – si legge in un post su X -. Il popolo ucraino apprezza la vostra leadership”.

Sempre nel post viene specificato che il pacchetto di aiuti include munizioni aggiuntive per NASAMS, missili antiaerei Stinger, componenti del sistema di difesa aerea, munizioni aggiuntive per HIMARS, proiettili di artiglieria da 155 mm e 105 mm, missili TOW, sistemi anti-corazza Javelin e AT-4, oltre 15 milioni di colpi di munizioni per armi leggere, munizioni da demolizione per l’eliminazione degli ostacoli, pezzi di ricambio, apparecchiature mediche, manutenzione e altre apparecchiature ausiliarie.

(Redazione/9colonne)