A Gaza è una strage continua, l’Egitto presenta un piano in 3 fasi

MADRID. – Non c’è tregua all’orrore vissuto dalla popolazione di Gaza che dal 7 ottobre, secondo il ministero della sanità palestinese, controllato da Hamas, conta ormai 21.320 morti e 55.603 feriti a causa della risposta israeliana al raid oltreconfine. Anche le ultime 24 ore sono state segnate dalla morte di numerosi civili, per lo più donne e bambini.

Nella giornata odierna, 50 palestinesi sono stati uccisi nel corso degli attacchi israeliani a Beit Lahia, Khan Younis e Maghazi. Un corrispondente di Al Jazeera a Gaza ha riferito che “enormi esplosioni sono state udite nella periferia nord di Gaza City in mezzo ai continui bombardamenti dell’artiglieria israeliana”.

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha affermato che 10 persone sono state uccise e almeno 12 ferite in un bombardamento israeliano vicino al suo ospedale al-Amal a Khan Younis. Per l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ormai il 40% della popolazione di Gaza è a rischio carestia.

L’Onu torna inoltre a lanciare l’allarme per il “rapido deterioramento” dei diritti umani nella Cisgiordania occupata esortando le autorità dello Stato ebraico a porre fine alla violenza contro la popolazione palestinese. L’ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha affermato di aver registrato detenzioni arbitrarie di massa, detenzioni illegali e casi di tortura e altre forme di maltrattamento di detenuti palestinesi.

Fonti locali, non verificate in maniera indipendente, parlano di 4.785 palestinesi arrestati e 300 uccisi nella Cisgiordania occupata dal 7 ottobre.

Il piano egiziano

Resta inoltre caldissimo il confine con il Libano. Il capo militare israeliano, Herzi Halevi, ha affermato che le sue forze sono “ad un livello molto elevato di prontezza” di fronte ai crescenti attacchi di Hezbollah. Il generale-ministro Benny Gantz, che fa parte del gabinetto di guerra, ha dichiarato che la situazione al confine settentrionale del paese “richiede un cambiamento” e che “il tempo per la diplomazia sta per scadere”.

Sul fronte diplomatico, intanto, l’Egitto ha dichiarato di aver presentato una proposta quadro per porre fine al conflitto nella Striscia. Da quanto si apprende, il piano egiziano prevederebbe tre fasi che dovrebbero concludersi con un cessate il fuoco. Fonti della sicurezza egiziane avevano precedentemente affermato che la proposta includeva un cessate il fuoco in più fasi che includeva il rilascio di prigionieri da parte di Israele e Hamas.

