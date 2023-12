Torna Rischiatutto per celebrare i 70 anni della Rai

Il 3 gennaio del 1954 iniziavano ufficialmente le trasmissioni della Rai, che all’epoca era la sola rete esistente. A distanza di 70 anni per celebrare questa importante ricorrenza, torna sul piccolo schermo uno dei programmi storici della tv di Stato: “Rischiatutto”, il quiz per eccellenza, condotto negli anni ’70 da Mike Bongiorno.

La serata speciale andrà in onda su Rai 1 e sarà guidata da Carlo Conti, uno dei volti più amati della televisione italiana. A giocare stavolta non saranno tre concorrenti come accadeva in ogni puntata con Mike ma tre coppie di personaggi noti: Mara Venier e Alberto Matano, Loretta Goggi e Luca Argentero, Piero Chiambretti e Nino Frassica.

Il meccanismo resterà uguale al quiz originale mentre la scenografia avrà qualche leggero ritocco. Alla serata evento prenderanno parte anche due grandi nomi della musica italiana: Massimo Ranieri e Renato Zero.

“Rischiatutto” è già stato proposto con successo nel 2016 prima con due puntate speciali su Rai 1 e poi con un ciclo di appuntamenti su Rai 3, sempre condotti da Fabio Fazio.

La trasmissione originale è invece andata in onda dal 1970 al 1974 diventando il quiz più importante della storia televisiva. La prima puntata andò in onda il 5 febbraio del 1970 e segnò il grande ritorno di Mike Bongiorno a circa dieci anni dalla fine del ben noto “Lascia o raddoppia?”, altra trasmissione capace all’epoca di “fermare” l’Italia.

La nuova versione di “Rischiatutto” sarà il primo grande evento televisivo del 2024.

Emilio Buttaro