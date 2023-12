Giorgetti: “Superbonus e Patto stabilità, basta allucinazioni di ultimi 4 anni”

MADRID. – Basta con le “allucinazioni psichedeliche”. Sia quelle legate al patto di stabilità e crescita, la cui discussione “è viziata da questi 4 anni in cui abbiamo pensato che si potevano fare debito e scostamenti senza tornare a un sistema di regole”, sia quelle sul superbonus che dal 110% passa al 70 che “visto da dentro è pochissimo, visto da fuori è tantissimo, siamo l’unico paese europeo con una misura del genere”.

Investito da critiche e richieste di dimissioni dopo il risultato ottenuto in Europa sul nuovo Patto di Stabilità e dopo le sue parole sulla mancata ratifica del Mes da parte del Parlamento (l’ormai noto “io l’avrei fatto, ma non tirava l’aria), il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non si sottrae al confronto con la Commissione Bilancio alla Camera, riunita in questi giorni per l’esame della manovra attesa in aula per l’approvazione definitiva.

Una manovra che, spiega Giorgetti prima di liquidare l’argomento e prestarsi ai temi più scottanti, “determina un miglioramento in tutti i campi dei saldi netti di finanza pubblica, e le cui stime sono linea con quelle del nuovo Patto di Stabilità e Crescita, e dunque non ci sarà bisogno di manovre aggiuntive”.

Quanto al nuovo patto approvato a Bruxelles, salutato con poco favore in Italia, il ministro attacca: “Molti invocano il potere di veto che l’Italia avrebbe potuto esercitare. ma per fare una analisi onesta dobbiamo valutare intanto cosa sarebbe entrato in vigore in caso di mancato accordo, cioè il vecchio patto”. E rispetto a quello, “è già un passo avanti”. È vero, ammette, gli investimenti chiesti proprio dalla Ue negli ultimi anni per la transizione non sono stati scorporati, ma il successo dell’Italia è aver ottenuto “che almeno per le spese del Pnrr fossero considerate”.

Ma il punto però, secondo Giorgetti, è che “non possiamo e non dobbiamo festeggiare, ma tutta questa discussione è viziata dalla allucinazione di questi 4 anni in cui abbiamo pensato che si potevano fare debito e scostamenti senza tornare a un sistema di regole. Il problema non è l’austerità ma la disciplina”. Come dire, tornare a darsi delle regole di bilancio era necessario, lo stop imposto da pandemia e guerra in Ucraina ci aveva abituati troppo bene.

Soprattutto per un Paese con un debito al 140% : è qui che Giorgetti introduce il tema superbonus, l’altra grande allucinazione: “Siamo l’unico caso di un superbonus al 110 percento, con il debito a 140…” rimarca: dal 2024 si passerà a un incentivo ‘solo’ del 70% ma “qual è l’altro europeo in cui c’è il 70% di bonus per ristrutturare gli edifici? La Macedonia del Nord, che non è in Europa. Visto da dentro quel 70 è pochissimo, visto da fuori è tantissimo, dobbiamo uscire fuori anche da questa allucinazione”.

Anche rispondendo sul Mes, Giorgetti rimarca la montagna da scalare del debito pubblico italiano: “Come ministro penso che il Mes sarebbe stato uno strumento in più – ammette ancora – ma quello che deve essere chiaro è che il Mes non è né problema né una soluzione, il nostro problema è il debito. Abbiamo il sistema bancario più solido, anche grazie a leggi molto criticate, e non credo che le nostre banche possano avere conseguenze”. E soprattutto, “non ho mai detto, in nessun luogo e in nessuna veste, che l’Italia avrebbe ratificato il Mes. Ho detto solo che un altro rinvio del voto oltre il 31 dicembre non sarebbe stato serio”. A quel punto il Parlamento, “che è sovrano”, ha deciso.

