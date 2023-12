Tra Russia e India si rinsalda l’asse delle armi e dell’energia

MADRID. – Si sono registrati importanti progressi nella cooperazione tecnico-militare tra la Federazione Russa e l’India, compresa la produzione congiunta di armi. Lo ha detto questa mattina il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov al termine di un incontro con il suo omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, a Mosca.

“Abbiamo discusso le prospettive della cooperazione tecnico-militare, compresa la produzione congiunta di moderni tipi di armi. Anche qui c’è un progresso concreto. In questo settore, la nostra interazione è anche di natura strategica. Il suo approfondimento corrisponde all’impegno nazionale interessi dei nostri Stati”, ha affermato Lavrov.

Il ministro degli Esteri russo ha osservato inoltre che “Mosca rispetta il desiderio dell’India di diversificare i legami nel campo della cooperazione tecnico-militare”, ma ha anche sottolineato che “la Russia è pronta a interagire con l’India come parte dell’iniziativa per la produzione di prodotti militari nell’ambito del programma ‘Make in India’”.

Mosca e Nuova Delhi inoltre “confermano la loro attenzione al rafforzamento della cooperazione nel settore energetico”. “Questa – ha dichiarato il capo della diplomazia moscovita – è una direzione strategica della nostra cooperazione, anche per quanto riguarda l’aumento delle esportazioni di idrocarburi dalla Russia al mercato indiano, nonché l’interazione nel campo dell’uso pacifico del nucleare energia, in primo luogo l’ulteriore attuazione del progetto della centrale nucleare di Koodankulam. Questo è il nostro contributo concreto agli sforzi dell’India per soddisfare il suo fabbisogno di energia pulita e sicura dalla propria produzione”.

(Redazione/9colonne)