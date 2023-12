Sci, primo test a Bormio: bene gli azzurri

MADRID. – La quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio di Bormio si apre nel segno di Cyprien Sarrazin. Il ventinovenne francese ha fatto segnare il miglior tempo nel primo dei due test cronometrati in vista della discesa di giovedì 28 dicembre: 1’52″77 il riferimento staccato dal transalpino su una pista come di consueto molto esigente nonostante le miti temperature di questi giorni.

Alle spalle di Sarrazin, staccato di 0″41, secondo tempo di giornata per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, seguito da un convincente Mattia Casse (+0″49), apparso subito a proprio agio sulla Stelvio. “Quest’anno che ho trovato una maggior stabilità tecnica mi piacerebbe fare qualche passo avanti rispetto al passato – è stato il commento a caldo di Casse, nono un anno fa – La Stelvio resta una pista esigente, da sciare, anche con temperature un po’ più alte del solito. Forse quest’anno è un po’ più umana”.

La prova degli italiani

L’altro statunitense Jared Goldbert (+0″97), il canadese Alexander Cameron (+1″04) ed il tedesco Simon Jocher (+1″36) completano la top6 della prima prova cronometrata e precedono il re della Stelvio, Dominik Paris, settimo a 1″37. “E’ sempre bello tornare a Bormio – racconta il sei volte vincitore della discesa sulla Stelvio, oltre ad un superG – quest’anno che sto meglio di dodici mesi fa, ancora di più. Come sempre la prima prova sulla Stelvio è un’incognita, la pista è un po’ mossa ma resta divertente”.

Nella scia di Paris, con pettorali più alti, si inseriscono quindi gli altri due azzurri Nicolò Molteni (ottavo a 1″40) e Pietro Zazzi (nono a 1″48) che lanciano quindi ottimi segnali in vista delle due gare valtellinesi, lasciandosi alle spalle i due big Marco Odermatt (decimo a 1″49) ed Aleksander Åmodt Kilde (undicesimo a 1″51. Molto positiva anche la prova di Giovanni Franzoni, autore del 13esimo tempo di giornata ad 1″72 da Sarrazin.

Per quanto riguarda gli altri italiani, questa prima prova cronometrata ha visto Christof Innerhofer cogliere il 20simo tempo a 2″09, Florian Schieder il 28esimo a 2″51, Giovanni Borsotti il 34imo a 2″99 appena davanti a Guglielmo Bosca, 35imo a 3″12; quindi 54esimo tempo per Benjamin Jacques Alliod, staccato di 4″48. Domani, 27 dicembre, è in programma la seconda prova cronometrata con inizio alle 11:30, stesso orario al momento previsto per le due giornate di gara, con la discesa in calendario per giovedì 28 seguita dal superG di venerdì 29 dicembre.

(Redazione/9colonne)