Papa Francesco: “Le guerre sono un deserto di morte, lottiamo per la pace”

MADRID. – Nella festa odierna di Santo Stefano, primo martire della Chiesa, il Papa ha sottolineato che “ancora oggi, duemila anni dopo, la persecuzione dei cristiani continua: sono in tanti quelli che soffrono e muoiono per testimoniare Gesù”. Oggi come allora “il seme dei loro sacrifici, che sembra morire, germoglia e porta frutto”, ha detto Bergoglio durante l’Angelus in piazza San Pietro.

E se “nel segno della testimonianza Santo Stefano”, Francesco si dice “vicino alle comunità cristiane che subiscono discriminazioni”, all’intercessione del primo martire affida anche “l’invocazione di pace per i popoli straziati dalla guerra: abbiamo visto la Siria, vediamo Gaza e la martoriata Ucraina. Un deserto di morte, è questo che si vuole? I popoli vogliono la pace, preghiamo e lottiamo per pace”. Lo stesso Papa era tornato ieri sulla situazione a Gaza auspicando “una soluzione alla disperata situazione umanitaria”.

“La gente non vuole armi ma pane”

Nel suo messaggio di Natale, Bergoglio aveva sottolineato l’importanza di dire No alla guerra, “viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse”; No alle “tante stragi di innocenti nel mondo”, No agli armamenti, che muovono i fili di ogni guerra a vantaggio di pochi e scapito di molti che non vogliono armi ma solo “pane”.

