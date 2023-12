Coppe Internazionali: Conmebol annuncia le sedi delle gare interne di Portuguesa e Rayo Zuliano

CARACAS – Pochi giorni fa, nella sede della Conmebol si é svolto il sorteggio delle prime partite della Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana.

Iniziando con la fase 1 della massima competizione continentale per club dove scenderá in campo l’Academia Puerto Cabello contro gli uruguaiani del Defensor Sporting. Ma non lo fará nel suo fortino, La Bombonerita, sará costretto a giocare sul rettangolo verde del Misael Delgado di Valencia.

Nella seconda fase il Portuguesa giocherá in esilio contro il Palestino. Il José Antonio Páez non ha ricevuto l’ok per ospitare questa gara, e così il “Penta” ospiterá gli “Árabes” nel Metropolitano di Cabudare.

Nella Coppa Sudamericana, il Rayo Zuliano disputerà la gara fratricida con il Deportivo La Guaira nello stadio Metropolitano di Mérida.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas