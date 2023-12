Calciomercato: i cammini di Baroja e il Caracas si separano

CARACAS – A pochi giorni da Natale i tifosi del Caracas hanno ricevuto la peggiore delle sorprese sotto l’albero: il portiere e capitano non giocherà con i “Rojos del Ávila” nella stagione 2024.

La notizia é stata resa nota dal club capitolino con un emotivo video sui social. L’estremo difensore ha difeso la porta del Caracas nelle ultime due stagioni. In questo 2023, tra Liga Futve e Coppa Sudamericana, Alain Baroja ha disputato 31 gare e in 13 occasioni non ha subito reti. Al momento non si conosce il futuro dell’estremo difensore.

In questa finestra di mercato, il Caracas ha lasciato in libertá Wilbert Hernández, Richard Celis, Leonardo Flores, Santiago Rodríguez. I “Rojos del Ávila” nella prossima stagione disputeranno la fase a gironi della Coppa Libertadores.

Il mercato nella Liga Futve continua a muoversi, l’UCV ha annunciato oggi l’acquisto di Yohan Cumana (27 anni). Nell’ultima stagione, l’attaccante ha difeso la maglia dei colombiani dell’Once Caldas. In passato, Cumana aveva giocato con il Deportivo La Guaira e Deportivo Anoátegui.

Il denominato “equipo tricolor” in questa sessione di mercato ha portato alla corte di mister Daniel Sasso calciatori del calibro di Adrian Martínez (30 anni), Pablo Bonilla (24 anni) e Yeiber Murillo (25 anni).

Anche l’Estudiantes de Mérida ha annunciato i primi rinforzi per la stagione 2024, sono un argentino ed un brasiliano: il terzino sinistro Tomás Prieto (24 anni) ed il centrocampista Eduardo Pedrotti (26 anni), soprannominato “Dudu”. Entrambi giá si sono aggregati al ritiro degli “Academicos” in vista della prossima stagione. Poche settimane fa, l’Estudiantes aveva annunciato il rinnovo di Jorge Páez, mentre non sono stati rinnovati Junior Paredes, Marcel Guaramato, David Zalzman, Anthonys Matos ed il panamense Ervin Zorrilla.

La squadra dello stato Mérida vuole riscattarsi dopo aver perso il posto per la Coppa Sudamericana all’ultima giornata.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)