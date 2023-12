La Jornada Política – Sánchez-Núñez Feijóo, reunión sin muchas expectativas

Madrid – El Partido Popular, de realizarse unas hipotéticas elecciones, volvería a ganar, como hizo el 23 – J. Lo haría con el 33,2 por ciento de los votos. Y otra vez el Psoe ocuparía el segundo lugar. En esta oportunidad con el 31,8 por ciento de las preferencias. Sumar, la formación de Yolanda Díaz se consolidaría en el tercer lugar, con el 11,8 por ciento de las papeletas. Vox, el partido de extrema derecha, confirmaría estar viviendo una crisis profunda al caer al 8,5 por ciento. Este panorama electoral que nos dibuja el último “Barómetro” del Centro de Investigación Sociológica es el telón de fondo del encuentro programado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la Oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo.

Esta es la primera reunión de Sánchez y Núñez Feijóo, luego de las elecciones del 23-j y el cuarto, desde que Sánchez se desempeña como jefe de Gobierno. A diferencia de las veces anteriores, la reunión se realizará en una de la sala del Congreso de los Diputados, a solicitud del líder conservador. Esta, como destacó el presidente Sánchez, es una “anomalías”.

Poco o nada de concreto se espera del encuentro que se realiza en un momento de gran conflictividad política. Como botón de muestra es suficiente el rifirrafe entre Sánchez y Núñez Feijóo en la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso.

La conversación, sin las cámaras de televisión, debería desarrollarse en un tono cordial y sin palabras al límite del insulto aun cuando las declaraciones agrias del líder de los “populares”, en la víspera del encuentro, parecieran dejar espacio tan sólo a la cortesía institucional.

Núñez Feijóo, al comentar el encuentro del presidente del Gobierno con el de la Generalitat, dijo que “cuando 14 presidentes quieren reunirse con el presidente y el no quiere y coge un avión para ir a ver a otro presidente del que depende, es evidente que en la presidencia del Gobierno hay una asimetría”.

Uno de los temas importantes del que seguramente hablarán los dos líderes, a pesar de no estar en el orden del día, será la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Este órgano, por unanimidad, resolvió pedir al Congreso que no cite a los Jueces en los Comisiones de investigación sobre el “lawfare”. También el ministro de Justicia, Felix Bolaños, se ha pronunciado al respecto. Y lo hizo para precisar que los “jueces no pueden declarar sobre cuestiones que conocen por sus funciones jurisdiccionales, como jueces y magistrados”. El ministro, además, ha precisado que los “jueces no tendrían ninguna obligación en aplicación de la Ley Orgánica”.

Eran dos años que el presidente Sánchez no acudía a la Generalitat. Su entrada al Palacio ha sido acompañada por algunos abucheos. Nada de que extrañarse. Los dos presidentes, Pedro Sánchez, del Gobierno, y Pere Aragonés, de la Generalitat, luego de una hora y media de conversación, informaron que habían alcanzado acuerdos para reactivar la mesa de diálogo y para fijar el calendario del traspaso de Cercanías. Dónde no ha habido acuerdos, y no podía haberlos, ha sido sobre la realización de un referendo.

Sánchez ha solicitado al independentismo catalán apartar el referéndum, que no tiene futuro y tampoco cabida en la Constitución, para poder diseñar un acuerdo con más autogobierno. El jefe de Gobierno considera que la solución viable es acordar más competencias para la región.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, apenas 24 horas antes había negado rotundamente la posibilidad de un adelanto electoral. Es más, había asegurado que seguiría gobernando después de las festividades navideñas y afirmado categórico que “Galicia no se para”. Por eso, la convocación a elecciones el 18 de febrero ha sorprendido a tirios y troyanos. Las elecciones, esta vez sin Núñez Feijóo candidato, se harán el domingo después de Carnaval.

Hace apenas dos días, Alfonso Rueda había logrado la aprobación de los presupuestos autonómicos.

A.T./Redacción Madrid