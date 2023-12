Calcio: lo spettro della Superlega si aggira per l’Europa

MADRID. – Uno spettro si aggira per l’Europa, e non è quello di cui parlava Marx ma la Superlega, che fa tremare i vertici del calcio continentale e mondiale. Stamattina, infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha accolto il ricorso dei promotori del progetto contro Uefa e Fifa, riconoscendo l’abuso di posizione dominante da parte dei massimi organismi del calcio europeo e mondiale, sottolineando che “le norme Fifa e Uefa sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Super League, sono contrarie al diritto dell’Ue”.

Riepilogando brevemente la questione, ad aprile 2021 dodici club avevano varato il progetto (attualmente sono rimaste in campo solo le due big spagnole, Real Madrid e Barcellona): progetto sostenuto dall’agenzia di marketing A22, che ha sollevato il caso presso la giustizia spagnola, che ha demandato la questione alla Corte di giustizia Ue.

“La sentenza non implica l’approvazione o la convalida della cosiddetta ‘superlega’; piuttosto, evidenzia una lacuna preesistente nel quadro di pre-autorizzazione della Uefa, aspetto tecnico già riconosciuto e affrontato a giugno 2022. La Uefa confida nella solidità delle sue nuove regole e, in particolare, nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti europei pertinenti – si legge in una nota – La Uefa ribadisce il suo impegno a sostenere la piramide del calcio europeo, garantendo che continui a soddisfare gli interessi più ampi della società. Continueremo a dare forma al modello sportivo europeo insieme a federazioni nazionali, leghe, club, tifosi, giocatori, allenatori, istituzioni dell’Ue, governi e partner”.

“Lo abbiamo detto più volte e lo vogliamo ribadire: il calcio non è in vendita. Oggi abbiamo avuto l’ulteriore conferma che quello della Superlega è un progetto chiuso, e non aperto. Noi non proveremo a fermarli, non lo abbiamo mai fatto” sottolinea in una conferenza stampa il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, aggiungendo: “Possono creare quello che vogliono, e io spero che inizino presto questa competizione con due club…”.

Gianni Infantino (Fifa): “La sentenza non cambia nulla”

Per il presidente della Fifa, Gianni Infantino, “col massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea, la sentenza non cambia davvero nulla. Storicamente organizziamo le migliori competizioni al mondo e così sarà anche in futuro”. In Italia la Figc, “riconoscendosi pienamente negli organismi sovraordinati della Uefa e della Fifa, ribadisce la sua convinta azione a tutela dei campionati nazionali, per la difesa del più ampio e generale principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali.

Per queste motivazioni, in ossequio alle leggi nazionali e ai regolamenti internazionali, la Figc ritiene che la Superlega non sia un progetto compatibile con queste condizioni e agirà sempre, in tutte le sedi, perseguendo gli interessi generali del calcio italiano”.

Un segnale chiaro ai club che dovessero mostrarsi interessati al progetto. Intanto, però, Bernd Reichart, ceo di A22 Sports, esulta: “Abbiamo vinto il diritto di competere. Il monopolio della Uefa è finito. Il calcio è libero. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro”.

E garantisce come la Superlega sarà “aperta e meritocratica”: un torneo a 64 squadre, in tre leghe, con promozioni e retrocessioni tra le divisioni. Il primo anno i club saranno selezionati tramite criteri trasparenti basati sulle prestazioni, e si prevede anche una piattaforma streaming per la visione gratuita di tutte le partite. Venendo alle reazioni dei club, entusiasmo prevedibile da parte di Real Madrid e Barcellona: il presidente dei blancos, Florentino Perez, parla di “grande giorno per la storia del calcio”, quello blaugrana Joan Laporta di “opportunità storica che si apre”. Tra gli altri club europei, Bayern Monaco e Manchester United (che era tra i 12 club fondatori) chiudono invece le porte alla Superlega.

I club italiani

Tra i club italiani, Milan, Inter e Juventus figuravano nella rosa dei 12: se i due club meneghini avevano preso subito le distanze, la società bianconera lo aveva fatto soltanto nel giugno scorso. Nessun commento dal club torinese, ma l’ex presidente Andrea Agnelli – grande fautore della Superlega – torna a far sentire la sua voce su X: “Fino alla fine”, recita il post che riprende il celebre motto juventino, e cita parte del testo del brano degli U2, “Where the streets have no name”, che si chiude con “Love football”.

L’Inter, in una nota, ribadisce che “il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’Eca e in partnership con Uefa e Fifa”. Come la Roma, che “non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo”.

C’è poi il post su X del Pescara: il club abruzzese, che ha come allenatore un certo Zdeněk Zeman comunica che, “non avendo ricevuto alcun invito alla Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito”. Anche perché, del resto, risulta difficile immaginare che ‘zemanlandia’ faccia rima con ‘superlega’.

(Redazione/9colonne)