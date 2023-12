Mes, da Camera no a ratifica. Palazzo Chigi: “Ora riflessione in Ue”

MADRID. – La Camera boccia la ratifica della riforma del Mes. Con 72 sì, 184 no e 44 astenuti l’aula, l’aula di Montecitorio ha infatti respinto la proposta di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l’8 febbraio 2021.

Un voto che tra le fila della maggioranza ha visto il no compatto di Fratelli d’Italia e Lega e l’astensione di Forza Italia e Noi moderati, e che arriva a poche ore dall’accordo in sede Ecofin sul patto di stabilità e crescita. Stamattina, la commissione bilancio aveva dato il via libera al parere contrario sulla proposta di legge di ratifica, poi l’Aula aveva approvato, con 219 voti di differenza, la richiesta della maggioranza di inversione dell’ordine del giorno dei lavori, passando direttamente all’esame del Mes.

“Il governo, che si era rimesso al Parlamento, prende atto del voto dell’Aula di Montecitorio sulla scelta di non ratificare la modifica al trattato Mes”: è quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. “Si tratta – spiegano le stesse fonti – di un’integrazione di relativo interesse e attualità per l’Italia, visto che come elemento principale prevede l’estensione di salvaguardie a banche sistemiche in difficoltà, in un contesto che vede il sistema bancario italiano tra i più solidi in Europa e in Occidente.

In ogni caso, il Mes è in piena funzione nella sua configurazione originaria, ossia di sostegno agli Stati membri in difficoltà finanziaria. La scelta del Parlamento italiano di non procedere alla ratifica può essere l’occasione per avviare una riflessione in sede europea su nuove ed eventuali modifiche al trattato, più utili all’intera Eurozona”.

Chi esulta senza mezzi termini è invece il leader della Lega, Matteo Salvini: “Il Parlamento boccia il Mes: pensionati e lavoratori italiani non rischieranno di pagare il salvataggio delle banche straniere. E pazienza se a sinistra si arrabbieranno. Una battaglia della Lega combattuta per anni e finalmente vinta. Avanti così, a testa alta e senza paura”.

Opposizioni all’attacco, con il M5S che ha votato no alla ratifica: “Giorgia Meloni ha detto che avevamo approvato il Mes con il favore delle tenebre: non è vero, ha mentito al Parlamento e ora siete qui ad assumervi le vostre responsabilità” così il leader M5S Giuseppe Conte, intervenendo in aula alla Camera, rivolgendosi alla maggioranza.

“Abbiamo visto – continua – Giorgia Meloni che ad Atreju è diventata paonazza e si scomponeva, ma perché non si scompone in Europa dove fate gli agnellini? Noi siamo coerenti e votiamo no alla ratifica del Mes a causa della vostra incompetenza e imperizia, e purtroppo denunciamo questa vostra pantomima antipatriottica”.

“Il ministro Giorgetti si era impegnato con i suoi omologhi, i ministri dell’Economia a livello europeo, ad approvare il Mes una volta raggiunto l’accordo sul Patto di stabilità. Deve essere che qualcosa gli è andata di traverso l’altra notte, perché mentre Giorgetti ha detto di essere soddisfatto dell’accordo, oggi Giorgia Meloni ha dato indicazione ai suoi di votare contro la ratifica del Mes”: così Lia Quartapelle, deputata Pd e vicepresidente della Commissione esteri di Montecitorio, dopo che l’aula della Camera ha bocciato la ratifica della riforma del Mes.

“Oggi – aggiunge – il governo dà un brutto colpo alla credibilità internazionale dell’Italia, non ratificando un accordo sottoscritto dal nostro Paese, ma soprattutto smentisce gli impresi presi dal ministro dell’Economia, insieme agli altri ministri europei, come ricatto sul patto di stabilità. Siamo molto preoccupati per quello che potrà accadere, da un lato se si continua a giocare sulla credibilità della parola che il nostro Paese dà a livello europeo, dall’altro se si continua sulle questioni economiche – su cui siamo vulnerabili come paese ad alto debito – a dire una cosa e a farne un’altra”.

Su X, infine, il leader di Italia Viva Matteo Renzi scrive: “Meloni, Salvini e Conte si confermano populisti e dicono no al Mes. Forza Italia sempre più imbarazzante si astiene come la sinistra radicale. C’è un grande spazio per chi ancora crede nell’Europa, nel riformismo, nella politica. Avanti!”.

(Redazione/9colonne)