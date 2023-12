L’italo-venezuelano Saragó ed il Caracas Tropiano in corsa per il premio “Atleta del año”

CARACAS – Come accade ininterrottamente dal 1944, sono state svelate le nomination per il “Premio Atleta del Año” del Circulo de Periodistas Deportivos (CPD), riconoscimento che viene assegnato ai diversi personaggi dello sport venezuelano. In corsa per portare a casa il premio ci sono l’italo-venezuelano Eduardo Saragó che con il suo Deportivo Táchira ha disputato una stagione da favola che si é conclusa con la vittoria dello scudetto e il Caracas femminile che con la guida esperta di Enzo Tropiano ha messo in bacheca un nuovo titolo nella Liga Futve Femenina.

Nella lista fornita dal CPD spiccano anche i nomi di campioni del calibro di Ronald Acuña, Joseln Brea, Yulimar Rojas, Keydomar Vallenilla ed altri.

In questo suffragio i giornalisti inscritti nell’albo del Circulo de Periodistas Deportivos dovranno votare per “Atleta masculino”, “Atleta femenino”, “Entrenador”, “Selección”, “Equipo profesional”, “Dirigente” e “Entidad deportiva”.

Nella categoria maschile sono in corsa: Ronald Acuña Jr. (baseball), José Altuve (baseball), Luis Arráez (baseball), Javier Castellano (ippica), Willis García (judo), Andrés Giménez (baseball), Pablo López (baseball), Andrés Madera (karate), José Maita (atlética), Julio Mayora (pesi), Alfonso Mestre (nuoto), Salomón Rondón (calcio) e Keydomar Vallenilla (pesi).

Nella categoria femminile sono 10 le candidate: la regina del salto triplo Yulimar Rojas, la fondista e primatista Joselyn Brea, la karateka número uno del mondo Yorgelis Salazar, la regina de la Vuelta a Colombia Lilibeth Chacón. Con loro Daniela Bustamente (pattinaggio), Paola Díaz (tennis spiaggia), Paola Pérez (nuoto), Angie Quintero (pattinaggio), Daniela Rivera (vela sunfish), Elvismar Rodríguez (judo).

Gli allenatori nominati sono José Alguacil (baseball), Fernando Batista (calcio), Marvin Blanco (atlética), Gustavo Delgado (ippica), César Farías, Berny Martínez (scherma) ed Eduardo Saragó (calcio). Mentre le squadre in corsa sono Caracas FC femminile, Centauros de Caracas, Deportivo Táchira, Gladiadores de Anzoátegui, Leones del Caracas e Marineros de Carabobo.

Le nazionali che hanno ricevuto la nomination sono la Vinotinto dei canestri, la nazionale di spada, le Vinotinto di calcio maschile e femminile.

Le federazioni sono calcio, judo e pesi, infine i dirigente che hanno la nomination sono Jorge Jimenez (calcio) e Luis Seijas (pesi).

