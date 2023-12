Liberan a director de Súmate y seis sindicalistas presos desde 2022

CARACAS – Este miércoles fue liberado el directivo de Súmate, Roberto Abdul, según confirmó Alfredo Romero, director de Foro Penal. Abdul había sido apresado por estar “supuestamente involucrado” en un complot para perjudicar la realización del referendo consultivo sobre el Esequibo que organizó el gobierno de Nicolás Maduro.

Indicó que además salieron de prisión Ivonne Barrios, Leonardo Primera, Guillermo Zárraga, Daeven Rodríguez y Andry Finol, así como los seis líderes sindicales que se encontraban detenidos por protestar en 2022: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés

Uno de los presos políticos liberados alertó que aún quedan muchos detenidos por motivos políticos en los distintos centros de reclusión, así como John Álvarez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien tiene 17 meses encarcelado.

No coments

En cuanto al rumor de que el empresario colombiano Álex Saab, protegido del régimen de Maduro habría sido liberado a cambio de la libertad de los presos estadounidenses en suelo venezolano, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó que “a veces hay que tomar decisiones difíciles” para rescatar a sus ciudadanos que están como rehenes en el extranjero, sin embargo, no aseguró ni hizo comentarios de que tal información dada por la agencia The Associated Press sea cierta.

Señaló que el presidente Biden nunca tomaría una decisión que perjudique los intereses de la seguridad nacional de EEUU, pero aunque resulte difícil, podría tomar ciertas decisiones, con tal de poder retornar a los ciudadanos norteamericanos detenidos injustamente a sus casas.

Redacción Caracas