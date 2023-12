Calcio: definiti gli accoppiamenti delle venezuelane in Coppa Libertadores e Sudamericana

CARACAS – Oggi, nella sede della Conmebol in Paraguay sono stati effettuati i sorteggi delle primi fasi della Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana. La Liga Futve ha detto presente, in questo sorteggio, con Portuguesa ed Academia Puerto Cabello nella massima competizione per club del sudamerica, mentre Carabobo, Deportivo La Guaira, Metropolitanos e Rayo Zuliano lo hanno fatto nella Sudamericana. Infine, Deportivo Táchira (vincitore dello scudetto) e Caracas (vicecampione) devono attendere per conoscere gli avversari nella fase a gironi.

La prima rappresentante venezuelana a scendere in campo sará l’Academia Puerto Cabello che nella fase 1 della Coppa Libertadores se la vedrá con gli uruguaiani del Defensor Sporting. In questo primo turno, si disputa una sola gara, i “Porteños” avranno il vantaggio di disputare la gara in casa.

In caso di passaggio del turno, il Puerto Cabello affronterebbe i “charrúas” del Nacional: andata nello stato Carabobo e ritorno in Uruguay. I “Guerreros del Fortín” faranno di tutto per approdare alla Fase 3, arrivare qui significherebbe, “in caso di vittoria qualificazione alla fase a gironi della Coppa Libertadores, mentre in caso di ko fase a gironi della Coppa Sudamericana”.

Il Portuguesa, che torna dopo 40 anni alla massima competizione continentale per club, se la vedrá con i cileni del Palestino: andata nel José Antonio Páez e ritorno nella tana degli “arabi”. Stessa storia dei “Porteños” per il “Penta”, in caso di passaggio alla terza fase la storia nelle competizioni continentali continuerá mal che vada in Coppa Sudamericana.

Infine, nella Coppa Sudamericana ci saranno gli scontri fratricidi: Deportivo Rayo Zuliano (esordiente nelle coppe internazionali) – Deportivo La Guaira e Carabobo – Metropolitanos. Anche in questo torneo ci sará solo una gara e le squadre che hanno avuto il privilegio di giocare in casa sono: i “maracuchos” e i “granates”. Le vincenti timbreranno il biglietto d’ingresso nella fase a gironi della Coppa Sudamericana.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)