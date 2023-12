Successo della simulazione di voto online: partecipazione attiva, soprattutto tra i giovani

MADRID. – Il Ministero dell’Interno ha annunciato i risultati positivi della prima simulazione di voto online, svoltasi il 13 e 14 dicembre attraverso la piattaforma E-vote del Viminale. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di 2.681 elettori digitali italiani all’estero, in un evento non legato a elezioni reali ma concepito per testare l’efficacia del sistema elettronico.

L’attenzione principale è stata rivolta agli italiani residenti nelle circoscrizioni consolari di Londra, Monaco di Baviera, Stoccolma e Charleroi. La simulazione ha previsto una fittizia elezione politica nella Circoscrizione Estero, coinvolgendo sia gli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che i cittadini temporaneamente presenti nei quattro ambiti consolari per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

Il voto online è stato aperto ai cittadini in possesso di un’identità digitale, come la Carta d’Identità Elettronica (CIE), il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il campione coinvolto nella simulazione è stato estratto dai circa 13.000 connazionali iscritti nel portale dei servizi consolari FastIt, che sono stati informati dell’iniziativa e della loro possibilità di partecipare.

Il risultato è stato sorprendentemente positivo, con il Ministero dell’Interno che ha descritto la partecipazione come “buona”. Dei 2.681 elettori che si sono autenticati sulla piattaforma E-vote, 2.557 hanno completato la procedura digitale di voto per quanto riguarda la scheda del Senato, mentre 2.596 hanno espresso la loro preferenza sulla scheda della Camera.

Ciò che è particolarmente rilevante è l’entusiasmante partecipazione dei giovani, che ha superato le aspettative. La facilità di accesso alla piattaforma E-vote attraverso le identità digitali ha dimostrato di essere un incentivo significativo per gli elettori più giovani, segnalando un potenziale spostamento verso l’uso più diffuso del voto online nelle future elezioni.

La riuscita simulazione rappresenta un passo importante nel processo di modernizzazione del sistema elettorale italiano, indicando la possibilità di implementare in modo efficace il voto online anche a livello effettivo.