“Gli italiani nel mondo: una vera opportunità”: Patto Confcommercio – Unaie per un progetto nazionale

MADRID. – Un accordo storico è stato siglato tra Confcommercio Imprese per l’Italia e Unaie (Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigrati), che conta ben 2 mila circoli all’estero. L’obiettivo di questa collaborazione è promuovere uno sviluppo sinergico dei rapporti con gli italiani residenti oltreconfine e gli italo-discendenti, concentrandosi particolarmente su coloro che godono già della doppia cittadinanza.

Il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia, Paolo Doglioni, e il presidente di Unaie, Oscar De Bona, hanno dato il via a questa partnership nella sede di Confcommercio a Belluno. L’incontro è stato caratterizzato dalla volontà di gettare le basi per una serie di iniziative sotto il motto “Gli italiani nel mondo: una vera opportunità”, con uno sguardo orientato allo sviluppo economico e alla creazione di legami solidi tra le comunità italiane all’estero e l’Italia.

Alberto Corti, responsabile del settore turismo di Confcommercio Imprese per l’Italia, e Marco Crepaz, direttore dell’associazione Bellunesi nel mondo nonché responsabile del progetto “Sportello del rientro”, hanno affiancato i presidenti per concretizzare le fasi iniziali di questa collaborazione.

Il progetto mira a sfruttare appieno il potenziale delle risorse umane e professionali degli italiani all’estero, fornendo opportunità di lavoro e contribuendo così a un arricchimento reciproco tra l’Italia e le sue comunità sparse nel mondo. L’attenzione speciale sarà rivolta a coloro che hanno già la doppia cittadinanza, considerati un ponte essenziale tra le due realtà.

Il direttore Marco Crepaz ha evidenziato il ruolo cruciale del progetto “Sportello del rientro” come bacheca virtuale di domande e offerte di lavoro, facilitando l’incontro tra le competenze degli italiani all’estero e le esigenze del mercato del lavoro in Italia.

L’accordo tra Confcommercio e Unaie sottolinea il potenziale delle collaborazioni tra enti pubblici e organizzazioni della società civile nel creare opportunità concrete per gli italiani all’estero. In un’epoca di globalizzazione, in cui la mobilità è sempre più diffusa, questa iniziativa assume un significato particolare nell’ottica di costruire ponti solidi tra la diaspora italiana e il paese d’origine.