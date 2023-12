Crosetto: “Preoccupato per alcune tendenze della magistratura”

MADRID. – Nessun attacco alla magistratura, ma una preoccupazione sì. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, chiamato alla Camera per specificare le sue affermazioni di qualche giorno fa che avevano infiammato il dibattito politico sul rapporto governo-giustizia, tiene il punto.

“Il mio non è stato un attacco alla magistratura – spiega – perché io ho profondo rispetto per l’ordine della magistratura”. Piuttosto, specifica, “le mie sono state alcune riflessioni e preoccupazioni riguardo ad alcune tendenze che vedo emergere nelle discussioni dei magistrati”.

Secondo Crosetto allora “è importante, se noi vogliamo uscire dallo stallo in cui la politica italiana è da quasi 30 anni, uscire da questo scontro pregiudiziale tra politica, esecutivo, legislativo e magistratura, definendo le regole entro le quali si muovono il potere esecutivo, legislativo e la magistratura”.

Regole per la quali il vero faro è la Carta costituzionale: “La Costituzione definisce un quadro di regole secondo me in modo molto chiaro: la volontà popolare risiede qui. La volontà popolare e le Camere fanno le leggi, i cittadini, i governi, ognuno di noi rispetta le leggi”.

Le critiche del Pd

E la magistratura vigila “perché le leggi siano rispettate e quando non vengono rispettare commina le sanzioni necessarie. Questo è lo schema molto semplice che la nostra Costituzione definisce”. Critiche da parte del Partito democratico:

“Pensavamo che la stagione del berlusconismo fosse finita. Non è così, è bastato poco per farci ricredere… A me pare – spiega Debora Serracchiani – che le vicende giudiziarie di questi mesi dimostrano che non c’è alcun attacco delle toghe rosse. Al contrario quel che si registra e ci preoccupa è una crescente tentazione delle procure ad allinearsi all’indirizzo della nuova maggioranza, una certa ritrosia a mandare a processo i potenti”.

(Redazione/9colonne)