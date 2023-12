JxCat insiste: “L’incontro Sánchez-Puigdemont si farà presto”

MADRID – JxCat insiste. L’incontro tra il presidente del Governo, Pedro Sánchez, e dell’ex presidente della “Generalitat”, Carles Puigdemont, si farà. E sarà “presto”. Non in Spagna, ma in. uno degli Stati dell’Unione Europea.

Josep Rius, vicepresidente e portavoce del partito indipendentista catalano Junts, lo ha assicurato rispondendo alle parole di Oscar Puente, ministro dei Trasporti. Il titolare del dicastero aveva affermato che l’incontro tra il presidente Sánchez e l’ex presidente Puigdemont potrebbe avvenire “probabilmente” dopo l’amnistia e la “normalizzazione”. Cioè quando Puigdemont non sarà più profugo della giustizia. Il ministro Puente, comunque, ha chiarito che si tratta di una sua presunzione.

Dal canto suo, Rius ha spiegato che le “questioni da affrontare saranno in linea con quanto accordato dal Psoe e JxCat a Bruxelles” per l’investitura di Sánchez. Ma nulla ha detto circa il giorno, l’ora e il luogo dell’incontro. Stando a quanto affermato dal portavoce di Junts, il colloquio tra Sánchez e Puigdemont non sarà una “semplice foto” tra i due leaders, ma l’occasione per affrontare temi importanti e avanzare nella risoluzione del conflitto politico.

Questo incontro, ha aggiunto Rius, dovrebbe servire per avanzare nella “risoluzione” del conflitto politico. In altre, parole non sarà “una semplice foto” tra due leader.

Giovedì scorso, Jordi Turull, segretario generale di Junts, ha annunciato a sorpresa un prossimo incontro tra Sánchez e Puigdemont. Lo stesso giorno il presidente del Governo smentiva indirettamente il portavoce di Junts nel sostenere che la sua agenda non è segreta e che l’unico incontro previsto era che con il presidente della Catalogna, Pere Aragonés.

Redazione Madrid