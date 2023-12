Mes, Conte non ci sta: “Porto Meloni dal Giurì”

MADRID. – Giuseppe Conte non ci sta. Sulle accuse ricevute dalla premier Giorgia Meloni, di aver dato il via libera al processo di revisione del Meccanismo europeo di solidarietà senza averne mandato, l’ex presidente del Consiglio e oggi leader del Movimento 5 Stelle vuole andare fino in fondo.

“Ho appena consegnato al presidente Fontana la richiesta di istituire un giurì d’onore volto a verificare le menzogne, la condotta dolosa del presidente Meloni, che ha offeso me, il Movimento 5 stelle, e umilia l’Italia e il parlamento – tuona in una conferenza stampa organizzata alla Camera con urgenza, la mattina – È un precedente che non può passare, non è normale dialettica politica venire a dichiarare il falso sventolando un foglio che esso stesso la smentisce”.

Tutto comincia lo scorso 12 dicembre, quando Meloni, in replica dopo il dibattito alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, tuona: quando è che l’Italia ha detto sì alla modifica di questo trattato? Lo ha fatto il governo Conte, senza mandato parlamentare, un giorno dopo essersi dimesso, quando era ancora in carica solo per sbrigare gli affari correnti, con il favore delle tenebre”.

Salvo poi replicare il giorno dopo, in Senato, mostrando anche un fax firmato Luigi Di Maio, allora ministro degli Esteri, che a suo dire proverebbe le proprie parole.

Una ricostruzione che però Conte e Di Maio hanno smentito sin dall’inizio. “Giorgia Meloni ha scelto deliberatamente di mentire al parlamento a tutti i cittadini sostenendo che il mio governo ha dato ok al mese senza una mandato parlamentare, col favore delle tenebre e da dimissionario – ha ribadito oggi Conte – Ha mentito consapevole di mentire: era in quel parlamento e ci fu un ampio dibattito, culminato con una risoluzione che impegnava il mio governo a dare mandato alla revisione del Mes”.

Della richiesta di istituire un giurì è stato avvisato, “per la gravità dei fatti” anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il paradosso – ha aggiunto Conte – è che nel Mes, da ministro della Gioventù, ci ha portati la Meloni. Io non avrei mai fatto il Mes, l’unica cosa che ci serviva il backstop”, il processo di revisione. “La domanda è, Draghi e Meloni nel frattempo cosa hanno ottenuto?”.