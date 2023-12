Coppe europee: Inter-Atletico, Napoli-Barca e Lazio-Bayern. Roma col Feyenoord. Milan, c’è il Rennes

MADRID. – Effettuati oggi a Nyon i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League e dei sedicesimi di finale (playoff) di Europa League. Le 5 sorelle italiane ammesse al sorteggio conoscono così, finalmente, le proprie avversarie. Inter-Atletico Madrid, Napoli-Barcellona, Lazio-Bayern Monaco sono gli accoppiamenti delle squadre italiane negli ottavi di finale di Champions League. In Europa League, Feyenoord-Roma e Milan-Rennes.

Inter, ecco l’ex Simeone

Nella competizione più prestigiosa, dunque, sfida amarcord per l’Inter, che se la dovrà vedere con gli spagnoli dell’Atletico Madrid dell’ex Diego Pablo Simeone che, da calciatore, ha vestito per due stagioni la maglia nerazzurra (dal 1997 al 1999), vincendo una Coppa Uefa. Fatto salvo il valore di una squadra compatta e coriacea, per l’Inter si tratta di uno scampato pericolo, visto che le altre possibili avversarie avevano nomi molto più pericolosi. Ha funzionato, così, la scaramanzia di Inzaghi che, alla vigilia del sorteggio, aveva dichiarato di nutrire la sensazione che gli sarebbe toccato in sorte il Manchester City campione d’Europa in carica. Contro il ben più abbordabile Atletico, la gara di andata si disputerà al Meazza.

Napoli contro il Barcellona. Lazio con la corazzata Bayern

Sfida di grande fascino anche per il Napoli. Gli uomini di Mazzarri, fin qui dal rendimento alterno in campionato, se la dovranno vedere con il Barcellona. Gara di andata al Maradona. I blaugrana di Xavi sono attualmente terzi nella Liga spagnola e segnano 7 punti di distacco dal Real Madrid capolista. Tra i giocatori da tenere d’occhio, senza dubbio l’attaccante Lewandowski, oltre ai giovanissimi Joao Felix, Ferran Torres e Pedri. Come era prevedibile, visto il secondo posto conquistato nel girone, è andata male alla Lazio.

L’ultima delle squadre italiane impegnate in Champions, dovrà infatti giocare contro i tedeschi del Bayern Monaco, con match di andata all’Olimpico. I bavaresi, allenati dal Thomas Tuchel, occupano ora la seconda posizione della Bundesliga, alle spalle del sorprendente Bayer Leverkusen capolista. Per la Lazio, gli incubi si chiamano Harry Kane e Leroy Sane, davvero bomber implacabili. Il Bayern è un’autentica corazzata.

Borussia Dortmund-Psv Eindhoven, Arsenal-Porto, Real Sociedad-Psg, City-Copenaghen e Real Madrid-Lipsia le altre sfide. Entro questa sera verrà stilato il calendario esatto delle partite. In Champions, gli ottavi di andata si giocheranno il 13-14 febbraio e il 20-21 febbraio. Quelli di ritorno, tra il 5-6 marzo e il 12-13 marzo.

Roma ancora una volta contro il Feyenoord. Fortuna Milan: c’è il Rennes

In Europa League, oggi, si sono tenuti anche i sorteggi per gli spareggi playoff (sedicesimi di finale). Non è andata bene alla Roma, che incrocerà per la terza volta in tre anni gli olandesi del Feyenoord (prima partita a Rotterdam), comunque già battuti nella finale di Conference League del 2022 e nei quarti di Europa League dello scorso anno.

Fortunato invece il sorteggio del Milan: i rossoneri, eliminati dalla Champions e “retrocessi” in Europa League, se la dovranno vedere con i francesi del Rennes (gara di andata a San Siro). Atalanta e Fiorentina sono già qualificate per gli ottavi delle rispettive competizioni e conosceranno a fine febbraio le proprie avversarie.

(Redazione/9colonne)