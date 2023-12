Calciomercato: venezuelano Tomás Rincón giocherà in Serie B con il Santos

CARACAS. – Il Santos ha annunciato che il venezuelano Tomás Rincón (35 anni), nonostante la retrocessione nella Serie B brasiliana, proseguirá il suo legame con con il “Peixe”.

“É una dimostrazione del suo impegno in questo momento difficile del club, il venezuelano ha accettato ridursi l’ingaggio per restare in squadra, dando fiducia nel progetto del club che prevede il ritorno nella Serie A al più presto” – ha pubblicato il club bianconero in un comunicato stampa, aggiungendo – “L’accordo con Rincón ha lasciato molto soddisfatta la nuova direttiva per la leadership dimostrata dal calciatore nella fase finale del Brasileirao.

Invece il compagno di squadra e della nazionale venezuelana, Yeferson Soteldo (26 anni) potrebbe abbandonare il “Peixe”. Stando alle voci dei diversi colleghi, Soteldo é richiesto da squadre come River Plate e Boca Juniors del campionato argentino e Gremio in Brasile. Al momento, le notizie que riguardano il calciatore della Vinotinto sono solo rumors.

Tramite i suoi social l’UCV ha annunciato l’acquisto a parametro zero del difensore Pablo Bonilla (24 anni). In questo 2023, il calciatore venezuelano ha difeso la maglia dei Portland Timbers.

Dal canto suo, l’Academia Puerto Cabello tramite i suoi social ha annunciato l’arrivo del portiere italo-venezuelano Giancarlo Schiavone (30 anni). In carriere l’estremo difensore ha difeso le maglie di Petare FC, Deportivo La Guaira, Mineros, Zamora e Metropolitanos. Nel suo palmares personale spiccano una Coppa Venezuela (vinta con La Guaira), un Torneo Apertura (con lo Zamora) e uno scudetto (con Metropolitanos). I “Porteños” nella stagione 2024 disputeranno la prima fase della Copa Sudamericana.

L’allenatore Leonardo González ha prolungato per un’altra stagione il suo legame con il Caracas. I “Capitolini” hanno anche annunciato l’arrivo del difensore Brayan Rodríguez (27 anni). Il calciatore nella scorsa stagione ha difeso la maglia del Carabobo. Nel 2024, i “Rojos del Ávila” giocheranno la fase a gironi della Copa Libertadores.

Infine, lo Zamora ha annunciato gli acquisti di Yackson Rivas e Clyde García, entrambi nella scorsa stagione hanno difeso la maglia del Deportivo La Guaira.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)