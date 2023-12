Calcio: venezuelano Jesús Valenzuela arbitrerà nel Mondiale per Club

CARACAS – A Jeddah, in Arabia Saudita sta andando in scena una nuova edizione del Mondiale per Club, torneo che vede protagoniste le squadre che hanno vinto il rispettivo torneo continentale: Al Ahly (Egitto), Al-Ittihad (Arabia Saudita), Auckland City (Nuova Zelanda), Fluminense (Brasile), León (Messico), Manchester City (Inghilterra) e Urawa Red Diamonds (Giappone) proveranno a conquistare il titolo di Campione del Mondo.

Tra gli incaricati di far rispettare le regole in campo ci sará l’arbitro Jesús Valenzuela. Il fischietto di Acarigua (stato Portuguesa) dirigirá l’incontro Al Ahly – Al-Ittihad, in programma oggi alle 14:00 (ora di Caracas)

Valenzuela sará accompagnato dai suoi connazionali Tulio Moreno, Jorge Urrego e Juan Soto (nella sala VAR).

Il fischietto venezuelano non é alla prima internazionale, nel suo curriculum personale ci sono le esperienze nel mondiale di Qatar 2022, qualificazioni per il mondiale, Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana, gare della Liga Futve. e tante altre.

Stando ai rumors Jesús Valenzuela é tra i papabili per le semifinali e la finale del mondiale per club.

Al momento questi i risultati nel torneo che si sta disputando nel “King Abdullah Sports City” di Yedda, in Arabia Saudita: i padroni di casa dell’Al-Ittihad hanno superato per 3 – 0 i neozelandesi Auckland City nella fase preliminare. Ma il colpo di scena in questa edizione del mondiale ha avuto come protagonisti i giapponesi Urawa Red Diamonds che hanno battuto per 1 – 0 i messicani del León. Grazie a questa vittoria i “Reds” si giocheranno l’accesso alla finale contro il blasonato Manchester City.

Nell’altra semifinale, i brasiliani del Fluminense sfideranno la vincente del confronto Al Ahly – Al-Ittihad .

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)