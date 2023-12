Supercoppa Italiana, inizia con Napoli-Fiorentina

ROMA. – La Supercoppa, con il nuovo formato a quattro squadre, ha definito il suo calendario. In attesa dell’ufficializzazione della Lega, il portale di SportMediaset ha anticipato che la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina è in programma per giovedì 18 gennaio, mentre la seconda tra Inter e Lazio andrà in scena il giorno dopo, venerdì 19. La finale è invece prevista per lunedì 22 gennaio.

Si giocherà tra Riad e Gedda, in Arabia Saudita, con tutte le gare in onda in diretta in prima serata su Canale 5. Le quattro squadre partecipanti dovranno dividersi 23 milioni di premi dei quali 7 alla vincitrice.

(Adx /askanews)