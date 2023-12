Covid: vaccini salvavita, ma campagna non decolla

MADRID. – Sembrava un ricordo di qualche Natale fa, e invece il Covid accompagnerà anche queste feste. Secondo un appello che arriva dagli esperti della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), con l’imminente arrivo tra Natale e inizio anno del picco di influenza stagionale e il rialzo dei decessi per Covid, tutti a carico degli over 80, è necessario, ora più che mai, mettere in campo tutte le forze e le strategie possibili per aumentare le coperture vaccinali tra gli anziani.

Tutto questo nel quadro di una campagna che fa fatica a decollare: “I vaccini sono salvavita per gli over 65 che hanno più paura di ammalarsi che di vaccinarsi” sottolinea la Sigg, che oggi ha aperto il congresso nazionale a Firenze. A dare una spinta in più contro la stanchezza e l’esitazione vaccinale sono i risultati di un recente studio coordinato dall’ospedale San Martino di Genova e pubblicato su Frontiers, che ha misurato l’impatto tra gli over 65 dell’aumento dell’adesione alla vaccinazione antinfluenzale, in termini di mortalità correlata all’influenza.

I ricercatori hanno confrontato il numero di decessi degli over 65 con le coperture vaccinali registrate in 103 province e 110 città metropolitane di 14 regioni, durante 17 stagioni consecutive dal 2003 al 2019. Attraverso un sofisticato modello matematico, aggiustato per variabili sia cliniche che sociodemografiche e ambientali, hanno dimostrato che a fronte dell’aumento dell’1% della copertura vaccinale si ha una riduzione dello 0,6% delle morti legate all’influenza. Intanto, dati non negativi arrivano dal monitoraggio settimanale sul fronte della trasmissibilità, che risulta in lieve calo: secondo i dati dell’Iss sull’andamento dell’epidemia da Covid, nella settimana compresa tra il 7 e il 13 dicembre si registrano 56.404 nuovi casi positivi con una variazione di -3,8% rispetto alla settimana precedente (58.637); 316 deceduti con una variazione di +1% rispetto alla settimana precedente (313); 279.323 tamponi effettuati con una variazione di -1,9% rispetto alla settimana precedente (284.806). Il tasso di positività è del 20,2% con una variazione di -0,4% rispetto alla settimana precedente (20,6%).

Il tasso di occupazione in area medica relativo al 13/12/2023 è pari all’11,9% (7.426 ricoverati) rispetto al 10, 7% (6.668 ricoverati) del 6/12/2023. Il tasso di occupazione in terapia intensiva relativo al 13/12/2023 è pari al 2,7% (240 ricoverati), rispetto al 2,5% (219 ricoverati) del 6/12/2023.

“Gli indicatori epidemiologici – spiega il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia – riflettono un lieve decremento della trasmissibilità virale, che fa ben sperare circa la possibilità che si riducano sia la mortalità che il tasso di ospedalizzazione, anche se quest’ultimo al momento resta contenuto. Questo risultato potrà essere ulteriormente migliorato se continuiamo a proteggere anziani e fragili sia con la vaccinazione che con l’accesso precoce alle terapie antivirali – ribadisce Vaia –

È pertanto indispensabile, proprio per garantire le terapie più appropriate, che gli ospedali attivino o potenzino percorsi sempre più ampi di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di tutti i microorganismi, sia virali che batterici

(Redazione/9colonne)