Consiglio Europeo, Orban: “Fondi per l’Ucraina vincolati a quelli per noi”

MADRID. – Oggi si svolgerà il secondo giorno del vertice Ue, dopo che i leader dell’Unione non sono riusciti a trovare un accordo su un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l’Ucraina e sulla rinegoziazione del bilancio. Ieri, nonostante il veto ungherese, il vertice ha preso la decisione di avviare i negoziati di adesione con Kiev, provocando la dura reazione di Viktor Orban che è uscito dalla stanza prima del voto formale, che ha così ottenuto l’unanimità.

Il primo ministro ungherese ha dichiarato che il suo paese: “non vuole condividere questa cattiva decisione, e per questo motivo l’Ungheria non ha partecipato alla decisione”. Questa mattina, quindi, Orban è tornato alla carica condizionando gli aiuti all’Ucraina allo sblocco di “tutti i fondi europei” per l’Ungheria e avverte che il suo Paese potrebbe comunque impedire a Kiev di aderire all’Ue.

“Ho sempre detto che se modificassimo il bilancio dell’Ue, l’Ungheria coglierebbe l’opportunità di pretendere ciò che merita. Non la metà, non un quarto, ma tutto”, ha dichiarato Orban in un’intervista alla radio statale. Tornando sul voto di ieri, il premier ha ribadito che l’Ungheria non ha voluto prendere parte alla “cattiva decisione” e per questo ha lasciato l’aula quando i leader hanno deciso di aprire i negoziati di adesione:

“Vogliono dare all’Ucraina, attraverso questa decisione, l’incoraggiamento necessario per continuare la guerra, e mi hanno chiesto di non impedirglielo”. E ha aggiunto: “Se non vogliamo che l’Ucraina diventi membro dell’Unione Europea, il parlamento ungherese voterà contro. E finché la questione non arriva ai parlamenti, sarà un processo molto, molto lungo”.

