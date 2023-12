Per il momento il presidente Sánchez non incontrerà Carles Puigdemont

MADRID – Per il momento non è in agenda, ma non si esclude che possa avvenire. Così il presidente del governo, Pedro Sánchez, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano maggiori informazioni sull’ipotetico incontro con Carles Puigdemont, annunciato dal Segretario generale di Junts, Jordi Turull.

– Nella mia agenda – ha detto il presidente Sánchez poco prima che iniziasse la riunione del Consiglio europeo – è solo previsto l’incontro con il presidente della Generalitat, Pere Aragones, il 21. Sarà in occasione della visita che faremo al supercomputer di Barcellona.

Il presidente del Governo ha evitato negare l’ipotesi di un futuro incontro con Puigdemont per non smentire del tutto Turull. Il segretario generale di Junts non solo ha annunciato l’incontro del capo del Governo con l’ex presidente catalano, ma ha anche assicurato, di fronte alla sorpresa degli esponenti del Psoe e del Governo, che il Segretario di organizzazione dei socialisti, Santos Cerdán, ne era al corrente

Poco dopo l’annuncio di Turull, la portavoce del Governo, Pilar Alegría, commentava di non sapere di un futuro incontro tra Sánchez e Puigdemont. Turull diplomaticamente ha affermato che “forse non ne era al corrente”. Comunque sia, stando a quanto sostenuto dall’esponente di Junts, l’incontro sarebbe dovuto avvenire a Strasburgo, dove Sánchez e Puigdemont hanno coinciso. Se non c’è stato è perché l’agenda del presidente del Governo non l’ha permesso.

Anche Cuca Gamarra, Segretaria generale del Partito Popolare, è intervenuta sull’argomento. L’ha fatto durante il programma mattutino di Rtve. La leader dei popolari ha assicurato che se ci dovesse essere un incontro tra Sánchez e Puigdemont solo potrebbe essere all’estero perché il leader catalano è profugo della giustizia.

Anche l’incontro tra il presidente Sánchez e il presidente dei “popolari”, Alberto Núñez Feijóo, probabilmente non ci sarà.

Nel Governo sostengono che non ci sono ragioni per cui Sánchez e Núñez Feijóo non debbano sedersi ad un tavolo per sbloccare questioni che riguardano essenzialmente la vita dei cittadini: il rinnovo del Consiglio Generale della Magistratura, i finanziamenti alle regioni e la riforma dell’articolo della Costituzione che definisce le persone con disabilità come disabili.

Núñez Feijóo ha affermato che prima di incontrare il capo del Governo gli sia trasmessa una proposta di ordine del giorno così da poter apportare modifiche qualora ce ne fosse bisogno. Il leader de Partito popolare ha detto che “si dovrà parlare non solo di ciò che interessa al presidente del Governo ma anche di ciò che interessa al primo partito in Spagna”.

Redazione Madrid