Champions League, Inter e Napoli qualificate ma come seconde. Il Milan si gioca tutto

MADRID. – Nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, le squadre italiane Inter e Napoli certificano ufficialmente il loro passaggio agli ottavi di finale della competizione. Ma lo fanno da seconde classificate nei rispettivi gruppi, il che le espone ad un sorteggio che si preannuncia difficile, con accoppiamenti quasi certi con le principali big d’Europa.

Inter senza nerbo, fallito l’assalto al primo posto

Nell’ultima gara disputata ieri a San Siro, l’Inter delude e non va oltre uno scialbo 0-0 contro gli spagnoli della Real Sociedad, i quali conquistano il primato nel girone. I baschi controllano agevolmente la gara durante il corso degli interi novanta minuti, grazie ad un pressing asfissiante e ad un ottimo possesso palla. I nerazzurri (che dovevano vincere per conquistare il primo posto del Gruppo D) sembrano quasi giocare una gara amichevole, senza impensierire quasi mai la difesa ospite.

Solo qualche lampo nel primo tempo di Thuram, ma nulla più per la squadra di Simone Inzaghi, che ora rischia un sorteggio molto difficile agli ottavi di finale. Discutibili le scelte del tecnico, che almeno inizialmente, decide di tenere fuori Lautaro, Barella e Bastoni. E’ un’Inter comunque imbattuta quella che si presenta alla fase successiva della Champions League.

Napoli ok: dopo tre sconfitte, ecco il successo sul Braga

Facile sul piano tecnico (ma forse non molto sotto il profilo psicologico) la partita casalinga del Napoli contro i portoghesi del Braga. Gli azzurri, reduci da tre sconfitte consecutive fra campionato e coppa, battono 2-0 i lusitani, mettendo subito le cose in chiaro nel primo tempo: prima un autogol di Saatci, poi una rete del ritrovato Osimhen, regalano a Mazzarri il secondo posto nel girone C, alle spalle del Real Madrid. Anche per il Napoli, si profila ora un ottavo di finale contro una big d’Europa.

Milan, a Newcastle serve vincere e sperare. Lazio nella tana dell’Atletico

Stasera si completa l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League con altre due italiane in campo. L’attesa vive esclusivamente o quasi sulla gara del Milan, impegnato alle ore 21 contro il Newcastle in terra inglese. I rossoneri sono ad un passo dall’eliminazione, ma sono determinati a vincere, sperando poi che il Psg non batta il Borussia Dortmund in Germania. In questo caso, la squadra del traballante Pioli sarebbe qualificata per gli ottavi.

Alle ore 21 di oggi scende in campo anche l’ultima delle italiane, la Lazio, nella complicata trasferta a Madrid contro l’Atletico di Simeone. La squadra di Sarri deve vincere per assicurarsi il primo posto, dopo aver già ottenuto in modo per certi versi avventuroso la qualificazione alla fase successiva come seconda attuale del gruppo E.

