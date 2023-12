Ucraina, Zelensky: “Non possiamo vincere senza aiuto”

MADRID. – L’Ucraina “non può vincere la guerra con la Russia senza l’aiuto dei partner”, ma allo stesso tempo il popolo ucraino non ha alternative “perché lo Stato è tutto ciò che abbiamo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un incontro con i media dopo i colloqui con il primo ministro norvegese Jonas Haar a Oslo, rispondendo alla domanda se sia possibile per l’Ucraina vincere la guerra senza il sostegno militare alleato.

“Durante i primi giorni dell’invasione russa su vasta scala – ha detto Zelensky – eravamo davvero soli contro la Russia, ed è stato difficile, molto difficile. Un periodo tragico per noi e per il nostro popolo. Eravamo quasi occupati. Ma non siamo scappati, siamo entrati in guerra e abbiamo accettato questa battaglia. È possibile combattere la Russia adesso senza l’aiuto dei partner? È possibile adesso così com’era allora. Voglio dire, è difficile, si perdono molte vite. Ma se anche voi non volete perdere la vostra gente, la vostra società, i vostri figli, avete davvero bisogno di un potente scudo di difesa”, contro la Russia “a cominciare dagli aerei e finendo con l’artiglieria”.

L’adesione all’UE e il veto di Putin

“Se al vertice UE non verrà adottata una decisione positiva sull’avvio dei negoziati con l’Ucraina per l’adesione, ciò significherà che il presidente russo Vladimir Putin ha posto il veto”, ha detto Zelensky rispondendo alla domanda se l’Ucraina abbia un piano d’azione di riserva nel caso in cui l’Ungheria blocchi l’avvio dei negoziati.

“Se non ci sarà un risultato positivo al vertice, non esisterà un piano B. Abbiamo un solo piano: far parte della UE è la scelta del nostro popolo. E se al vertice non ci sarà una decisione positiva, vorrà dire che Putin ha posto il veto su questa decisione”, ha detto il presidente.

“Siamo molto lieti che il 99% dei paesi dell’UE sostenga pienamente l’Ucraina e che siano pronti ad avviare i negoziati sulla futura adesione dell’Ucraina all’UE. C’è però un blocco da parte dell’Ungheria, e questo è un dato di fatto. Da parte nostra, abbiamo fatto assolutamente tutto, implementato tutte le raccomandazioni della Commissione Europea, dei nostri partner, tutte le raccomandazioni riguardanti l’adattamento delle leggi che hanno approvato le conclusioni della Commissione di Venezia. Lo ripeto: l’Ucraina ha fatto tutto il possibile affinché nessuno Stato avesse la necessità di bloccare l’inizio dei negoziati”, ha detto Zelensky.

Ora, ha sottolineato Zelensky, la questione è solo la stabilità dei paesi dell’Unione europea. “Quest’anno la Russia non ha ottenuto una sola vittoria, non ha potuto fare nulla. Non potevano occupare nessun villaggio ucraino. Ma hanno iniziato a lavorare con i politici degli altri paesi, non solo europei, e hanno esercitato pressioni su di loro”.

Il muro dell’Ungheria

Alla vigilia del Consiglio europeo nel quale i leader dell’Unione discuteranno, come si legge nell’ordine del giorno “degli ultimi sviluppi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e del sostegno che l’UE continua a fornire all’Ucraina e alla sua popolazione”, il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ha ribadito la sua posizione di completa contrarietà riguardo all’apertura dei negoziati di adesione di Kiev all’Ue.

Intervistato dal sito d’informazioni ungherese Mandiner, di tendenze filo-governative, il primo ministro ha detto che “L’ Unione Europea si sta preparando a commettere un terribile errore, e bisogna impedirlo” anche se quello dell’Ungheria dovesse essere l’unico no contro 26 sì. La posizione ungherese, ha aggiunto Orban, “è che se vogliamo dare sostegno all’Ucraina, un segnale geopolitico, allora diamolo, ma questa non è adesione. Lasciamo l’appartenenza così com’è”.

Per Orban, aprire la strada all’adesione dell’Ucraina “minerebbe la credibilità del blocco”, “Ecco perché dico di eliminare l’adesione dall’agenda – ha dichiarato Orban – e l’Ungheria insisterà su questo, quindi non vale la pena discutere seriamente la questione, in quanto la strada è chiusa, perché l’Ungheria non è d’accordo”. Allo stesso tempo, secondo Orban, “nel quadro di un partenariato strategico, possiamo comunque dare agli ucraini qualcosa in cui rafforzarli geostrategicamente”.

