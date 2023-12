Manovra, corsa per i tempi. Meloni: il Superbonus un macigno

MADRID. – Stare nei tempi per l’approvazione della legge di bilancio è ancora possibile, ma dipenderà anche dall’atteggiamento delle opposizioni. È il pensiero del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che a un convegno organizzato da Conflavoro Pmi proprio per fare il punto sulla legge di bilancio, tuttora in piena discussione in Commissione al Senato, spiega che “il calendario ufficiale prevede l’approdo della manovra in Aula al Senato tra il 18 e il 20 dicembre.

E’ possibile che questa data sia rispettata, compatibilmente all’atteggiamento che avrà l’opposizione in commissione, a cui abbiamo garantito la possibilità di approfondire i macrotemi su cui il governo ha voluto soffermarsi. Ci sono degli emendamenti già depositati, altri li depositeremo credo in giornata poi avrà avvio la discussione approfondita in commissione. Speriamo non ci siano ritardi, ma sicuramente come sempre la manovra verrà approvata nei tempi stabiliti dalla legge”, ha concluso il ministro.

I tre macrotemi, come ribadito nell’ambito dello stesso convegno da Francesco Filini di Fratelli d’Italia, sono quelli noti: famiglie, lavoratori e imprese. “Quando si fa una legge di bilancio bisogna fare delle scelte, è esattamente quello che sta facendo questo governo che è pienamente politico. Questo non è sempre successo in passato con governi nati in corsa che non erano frutto della volontà popolare. Tutti i soldi a disposizione, purtroppo non molti perché veniamo da dieci anni di mancata crescita, li mettiamo sulla famiglia, per invertire la pericolosa tendenza dell’inverno demografico”.

Oltre a questo “questo è il primo governo che taglia il cuneo fiscale per i lavoratori, una misura confermata da questa legge di bilancio”. Infine, per quanto riguarda le imprese “sono state messe in campo una serie di misure e incentivi per l’assunzione, con il risultato che ci sono stati 500mila posti di lavoro in più”.

Il caso Superbonus

Ma è sul superbonus che si attendevano le novità più importanti, dopo il tentativo di Forza Italia di riaprire una finestra al fine di rilanciare il mercato immobiliare. Ciriani ha spiegato che “stiamo ancora discutendo, è una misura costata 130 miliardi, una vera voragine per i conti dello Stato. È un tema su cui ci si deve muovere con molta, molta accortezza, prima di scrivere una norma e di garantire che venga approvata dal Parlamento. Quindi bisogna fare riflessioni molto accurate, perché si tratta di misure che costano un sacco di soldi”. Poi ci ha pensato la premier stessa, Giorgia Meloni, a ribadire in un passaggio del suo intervento alla Camera in vista del Consiglio Europeo, che il superbonus, sui conti italiani, “pesa come un macigno”.

