Cop28, nuova bozza di accordo: salta l’uscita dai fossili

MADRID. – Niente phase out dal combustibile fossile, solamente un impegno “alla riduzione del consumo e della produzione” di combustibili fossili “giusto, ordinato ed equo” così da raggiungere il net zero di emissioni “intorno al 2050”, e dunque non necessariamente per quella data.

È l’impegno che potrebbe essere contenuto nella bozza finale della Cop28, la Conferenza delle Parti sul clima, che finisce domani a Dubai. La presidenza della Cop, intanto, ricorda che “il tempo stringe per mantenere l’1,5 a portata di mano. Dobbiamo unirci, agire e raggiungere risultati” e il presidente in persona, il petroliere e ministro dell’Industria di Dubai Sultan Al Jaber, auspica che “questa Cop venga ricordata come una Cop collettiva.

Una Cop che ha trasformato il modo in cui vengono condotte le Cop”. A Dubai, l’Italia in queste sue settimane si è distinta dapprima per l’impegno della premier Giorgia Meloni a destinare 100 milioni di euro per il fondo Loss and damage, e nei giorni successivi con l’annuncio di ulteriori impegni per 300 milioni di euro sul Fondo verde per il clima e 10 milioni per i programmi su cibo e clima.

Tutti accomunati – sottolinea il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – dall’attenzione verso i Paesi più vulnerabili, soprattutto africani, con un approccio che risponde pienamente allo spirito del piano Mattei.

Il ministero: Al lavoro senza ideologismi

Lo stesso Mase fa sapere di stare lavorando “per favorire soluzioni costruttive che non siano ostaggio di posizioni estreme e ideologiche”: la delegazione italiana guidata dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e dal vice ministro Vannia Gava, è “impegnata perché prevalga un approccio concreto e pragmatico che consenta di giungere a una soluzione condivisa sull’obiettivo della decarbonizzazione, che tenga conto a livello globale delle esigenze legate alla sicurezza energetica e alla sostenibilità economica e sociale.

Critiche però arrivano dalle opposizioni, in particolare per la posizione presa dall’Italia nei giorni scorsi sul nucleare: “E’ sorprendente vedere Pichetto Fratin difendere sauditi e petroliferi russi a Dubai e poi ancor di più imbarazzante quando si esprime sul nucleare a SMR – spiega Angelo Bonelli, di Avs –

Secondo lui, questi piccoli reattori modulari a fissione dovrebbero avere costi sostenuti dalle industrie energetiche e questo vale anche per la loro realizzazione. È una bufala senza precedenti. Gli SMR, attualmente in fase di progettazione negli USA, con il progetto NuScale, stanno ricevendo consistenti finanziamenti pubblici, pari a 4 miliardi di dollari. Nonostante ciò, il prezzo inizialmente fissato per l’energia, a 55 dollari per megawattora, è balzato a 89 dollari per megawattora”.

(Redazione/9colonne)