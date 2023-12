Gerry Weil presenta este sábado su 16 edición de Navijazz

CARACAS – Gerry Weil, quien se enamoró del jazz a los 5 años en su nativa Austria, cuando un día cruzando un puente en los que había apostados nazi, escuchó la música jazz de Glenn Miller y vio la imagen de un negro, durante la liberación del país por parte de los soldados estadounidense, sigue siendo hoy a sus 84 años, uno de los músicos más destacados en Venezuela en ese género.

Desde aquel día, Gerry obstinó a su abuela con la cantaleta que quería ser músico hasta que lo llevaron al conservatorio, pero allí lo reprobaron en un examen, alegando que no tenía talento: “ese niño no tiene oído, no tiene ritmo, ni es melódico ni armónico, aquí no lo aceptamos”, dijeron.

70 años de después y con buena parte de su formación de forma autodidacta, el artista quien fue subestimado en su nación, recibió la condecoración “Oro al Mérito”, la más alta distinción que otorga la República de Austria.

Tocará por la paz

Este sábado 9 de diciembre, regresa a Caracas la 16ava edición de Navijazz, el clásico espectáculo del maestro Weil que pasea por un repertorio musical navideño del maestro de Jazz en Venezuela.

Esta edición será la primera que hará luego de su reciente nominación a los Latin Grammy 2022 en la categoría “Mejor Álbum Instrumental con el disco Gerry Weil Sinfónico junto a la Orquesta Simón Bolívar”.

Este año la leyenda jazzística del país , lanzó además tres nuevas producciones discográficas: Alma Gerry Weil feat; Nené Quintero, Olas del ayer feat; Los Javelin y Gerry Plays Bach Inmersivo, con el que obtuvo una nominación en la edición #11 de los Premios Pepsi Music por su interpretación de la Variación Goldberg #25 de Johan Sebastian Bach.

Navijazz #16 regalará a los asistentes un buen jazz fusionado con música venezolana e internacional navideña junto a los músicos Nelson Echandia (bajo) y Miguel De Vicenzo (batería), Juan Ángel Esquivel (guitarra), Rafael Greco (saxo), Isidro Landaeta (cuatro), Afreeka (voz) y el maravilloso Coro infantil del Colegio Humboldt.

Habrá una única función este sábado 9 de diciembre, a las 5:00 p.m. en el Centro Cultural de Arte Moderno.

