Valditara in Commissione Femminicidio: “Sradicare cultura maschilista”

MADRID. – “L’esigenza forte deve essere quella di una battaglia di civiltà, una battaglia culturale per il rispetto e parità”. Così il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in audizione presso la commissione di inchiesta sul femminicidio.

Un tema, quello della lotta alla violenza contro le donne, che “mi sta molto a cuore, sta molto a cuore al governo ed è un tema su cui dobbiamo fare sempre di più” sottolinea il ministro, che spiega come la riflessione del governo sia ampia e punti a “sradicare la cultura maschilista ancora presente nella nostra società. Vogliamo incidere sull’aspetto culturale”, innanzitutto “sulle materie disciplinari, partendo anche dalla scuola primaria” è la precisazione di Valditara.

Il progetto “Educare alle relazioni” sarà guidato “da Paola Concia e sarà portato avanti da tre donne” precisa infine il ministro, che su X scrive: “Con una circolare, ho portato all’attenzione delle scuole il discorso di Gino Cecchettin, papà di Giulia, vittima di femminicidio. Partendo dalle sue parole, le istituzioni scolastiche potranno organizzare momenti di riflessione sull’importanza della cultura del rispetto”.

“La scuola è fondamentale, parlo sempre di un rinnovato patto di corresponsabilità tra famiglia, scuola e politica: quindi tra i tre attori principali nella lotta alla violenza di genere c’è proprio la scuola e i sistemi educativi. Una scuola che deve necessariamente partire da quella dell’infanzia, abbracciando tutti i gradi educativi fino ad arrivare all’università. Ma anche tutte le discipline didattiche. Non pensiamo che il tema della violenza di genere possa essere circoscritto solo ad alcune materie”: così Martina Semenzato, presidente Commissione Femminicidio, dopo l’audizione del ministro Valditara.

“Dall’audizione – aggiunge – è emersa la necessità di una grande collaborazione, trasversale, tra forze: è stato ribadito il concetto di lavorare in maniera super partes, senza colori politici, senza strumentalizzazioni. Il ministro ha inoltre rassicurato su qualche domanda provocante dell’opposizione, facendo capire l’apertura di questo governo e anche del ministro Valditara ad affrontare insieme sia i processi educativi che le tematiche”.

Semenzato menziona infine “il grande tema della prevenzione: capire quali possono essere dei comportamenti che magari vengono male interpretati, scambiati come segni di affetto e invece sono segno di possesso e controllo verso le ragazze: quasi il 20% di loro identifica come un ‘buon gesto’ quello del controllo del cellulare, inteso come un momento di attenzione invece che di controllo, oppure quello di chiedere la geolocalizzazione: non sono mai atti d’amore, ma atti di controllo e di possesso” .

“E’ molto positivo che sia Paola Concia a guidare il progetto ‘Educare a relazioni’ del ministero dell’Istruzione. Paola è una femminista, con la visione e le competenze per svolgere bene questo compito, quindi buon lavoro” commenta la senatrice del Pd Valeria Valente, componente della Commissione Femminicidio.

“Rispetto all’audizione di oggi al ministro Valditara dico – prosegue Valente – che sui corsi nelle scuole in materia di violenza di genere occorre essere accorti, per non incorrere addirittura nel risultato opposto, pure se si è mossi da nobili intenzioni. Nelle aule a educare i nostri ragazzi devono andarci solo figure appositamente formate, in grado di usare un linguaggio corretto, conoscitori del fenomeno della violenza maschile contro le donne e in ogni caso persone consapevoli di cosa sono stereotipi e pregiudizi sessisti, purtroppo spesso tanto diffusi anche tra gli operatori, che ne divengono così paradossalmente portatori e portatrici inconsapevoli.

Non basta essere psicologi o insegnanti, bisogna essere formati. Io credo che chi svolgerà questi corsi a bambine e bambini, ragazze e ragazzi debba essere formato da chi conosce la violenza, sa riconoscerla e prevenirla, cioè dalle operatrici dei centri antiviolenza, che per quanto mi riguarda sarebbe prezioso avessero anche voce in capitolo sulla formazione degli operatori della giustizia”.

